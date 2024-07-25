https://ria.ru/20240725/kitay-1961850642.html

В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"

В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми" - РИА Новости, 25.07.2024

В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"

Более 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за приближающегося тайфуна "Гаеми", сообщило Центральное телевидение Китая... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T04:33

2024-07-25T04:33

2024-07-25T04:33

китай

фуцзянь

тайвань

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101632/45/1016324557_0:213:3055:1931_1920x0_80_0_0_6df950c4436921cf2104f6e1a266c84d.jpg

ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за приближающегося тайфуна "Гаеми", сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный штаб по борьбе с паводками и засухой. "По состоянию на 7.00 (2.00 мск - ред.) 25 июля всего 29 424 человека были эвакуированы на берег из районов садков по размножению рыбы в прибрежной зоне", - говорится в сообщении телевидения. Кроме того, на берег были эвакуированы 3 199 человек с 733 рыболовецких судов. Отмечается, что всего в провинции эвакуировали в безопасные места 156 800 человек. По информации телевидения, по состоянию на 0.00 25 июля (19.00 мск 24 июля) тайфун "Гаеми" обрушился на уезд Илань на северо-востоке Тайваня, ожидается, что к вечеру четверга он подойдет к побережью провинции Фуцзянь. Накануне Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном "Гаеми". На фоне приближающегося тайфуна железнодорожные компании начали останавливать движение. Так, Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов. Кроме того, Nanchang Railway с четверга приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь.

https://ria.ru/20240724/jelloustoun-1961599863.html

https://ria.ru/20240527/tayfun-1948515871.html

китай

фуцзянь

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, фуцзянь, тайвань, в мире