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В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"
В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми" - РИА Новости, 25.07.2024
В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"
Более 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за приближающегося тайфуна "Гаеми", сообщило Центральное телевидение Китая... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T04:33
2024-07-25T04:33
2024-07-25T04:33
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Более 150 тысяч человек в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь эвакуировали из-за приближающегося тайфуна "Гаеми", сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный штаб по борьбе с паводками и засухой. "По состоянию на 7.00 (2.00 мск - ред.) 25 июля всего 29 424 человека были эвакуированы на берег из районов садков по размножению рыбы в прибрежной зоне", - говорится в сообщении телевидения. Кроме того, на берег были эвакуированы 3 199 человек с 733 рыболовецких судов. Отмечается, что всего в провинции эвакуировали в безопасные места 156 800 человек. По информации телевидения, по состоянию на 0.00 25 июля (19.00 мск 24 июля) тайфун "Гаеми" обрушился на уезд Илань на северо-востоке Тайваня, ожидается, что к вечеру четверга он подойдет к побережью провинции Фуцзянь. Накануне Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень предупреждения в связи с тайфуном "Гаеми". На фоне приближающегося тайфуна железнодорожные компании начали останавливать движение. Так, Shenzhen Railway остановила движение почти 260 поездов. Кроме того, Nanchang Railway с четверга приостановила движение всех пассажирских поездов в провинции Фуцзянь.
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китай, фуцзянь, тайвань, в мире
Китай, Фуцзянь, Тайвань, В мире
В Китае эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"
На юго-востоке КНР эвакуировали более 150 тысяч человек из-за тайфуна "Гаеми"