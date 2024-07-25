https://ria.ru/20240725/kitaj-1962041991.html
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для обеспечения интересов
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для обеспечения интересов - РИА Новости, 25.07.2024
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для обеспечения интересов
Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу МИД КНР РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T20:58
2024-07-25T20:58
2024-07-25T22:09
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу МИД КНР Ван И. "Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы решительно поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым", - говорится в публикации агентства. Как отмечает агентство, глава МИД КНР отметил, что перед лицом "нестабильной и сложной международной обстановки" Китай готов сотрудничать с РФ, чтобы сохранить изначальное стремление к вечному добрососедству и дружбе.По данным агентства, главы МИД и КНР выразили стремление усиливать сотрудничество в рамках международных механизмов, таких как ШОС и БРИКС.Ранее в МИД РФ заявили, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с Ван И выразил признательность Китаю за позицию по Украине, приветствовал инициативы Пекина по урегулированию украинского кризиса, стороны также обсудили перспективы реализации концепции по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии.
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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), сергей лавров, шос, брикс
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС, БРИКС
Китай заявил о готовности сотрудничать с Россией для обеспечения интересов
Ван И: Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать интересы