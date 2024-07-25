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Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин - РИА Новости, 25.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 25.07.2024 (обновлено: 16:11 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kino-1961730754.html
Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин
Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин - РИА Новости, 25.07.2024
Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин
Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Василия Шукшина. Его судьба — это история человека из народа, полного невероятной внутренней силы, идущего к своей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T08:00
2024-07-25T16:11
культура
культура
василий шукшин
владимир высоцкий (автор песен)
андрей тарковский
вгик
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Василия Шукшина. Его судьба — это история человека из народа, полного невероятной внутренней силы, идущего к своей цели, немного наивного и всегда наполненного добром. Кажется, и он сам, и его герои по-прежнему рядом с нами, ведь они — глубинная самость России, костяк и основа ее ДНК. Так что если где и искать разгадку "загадочной русской души", то однозначно — в книгах и фильмах Василия Макаровича.Родившийся в далеком селе Сростки, он быстро освоил крестьянский труд. Работал учителем, а потом и директором местной школы. Но мечтал снимать кино. Чтобы сын Вася смог поехать в Москву и поступить во ВГИК, мать даже продала корову. Шукшин оправдал надежды: влился в столичный мир молодых кинематографистов и новых культуртрегеров. Стал завсегдатаем знаменитой компании Большого Каретного переулка, где были Андрей Тарковский, Артур Макаров, их младший товарищ Владимир Высоцкий. Всех подкупали его искренность и фантастический талант.По ночам в обычной ученической тетради он писал свои удивительные рассказы, простые зарисовки из жизни крестьян. Шукшина быстро стали печатать, а его фактуру заметили режиссеры. У Герасимова в "Тихом Доне" он сыграл бессловесный эпизод: наивный паренек выглядывает из-за плетня. Но это запомнилось: интересная виньетка, совсем молодой Шукшин.Свой режиссерский дебют, фильм "Живет такой парень", снял по собственному сценарию, а на главную роль пригласил товарища по ВГИКу Леонида Куравлева. Василий Макарович всегда прописывал центральных персонажей "под себя" — с абсолютной крестьянской уверенностью.С лучшим другом Георгием Бурковым, который тоже был любим режиссерами за простую, но заметную фактуру, Шукшин часами разговаривал о литературе. Оба были книгочеями и подсознательно страдали из-за того, что за простой "мужицкой" внешностью окружающие часто не предполагали острого и цепкого ума, глубины души и склонности к философствованию.Каждый новый фильм Василия Макаровича становился событием, их расхватывали на цитаты: "Печки-лавочки", "Калина красная". Шукшинское "Шваркнули по душе!" воспринималось как своеобразная квинтэссенция русского духа. Его киногерои — простые, добрые, иногда запутавшиеся в жизни, но всегда светлые. В этом и состоял принцип Шукшина — в первую очередь видеть в человеке добро и внутренний свет. Передать это — нелегкая писательская задача.Он мечтал снять кино о Стеньке Разине и самому сыграть удалого казачьего атамана. Несколько раз пытался запуститься с картиной. Но ничего не вышло, зато из сценария получился полноценный роман — "Я пришел дать вам волю".С возрастом Василий Макарович все больше понимал, что главное его призвание — литература, а основные инструменты — та самая ученическая тетрадь и простая авторучка. Он писал в купе поезда, в гостиничном номере, порой и на пеньке в лесу в перерывах между съемками.Работал на износ: запускал собственные картины, снимался. Главная роль в фильме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" оказалась последней. Василий Шукшин скончался от инфаркта во время съемок на натуре. Бурков нашел его утром мертвым — накануне вечером они, как обычно, долго разговаривали, мечтали и делились планами.Провожали Шукшина всей Москвой — траурный кортеж двигался к кладбищу, а на тротуарах стояли люди с веточками калины, на которых алели ягоды. Об этом Владимир Высоцкий написал песню с ярким финалом: "А рядом куст калины рос — калина красная такая".Узнай Василий Макарович сегодня, что его произведения по-прежнему печатаются и даже входят в школьную программу — скорее всего, он бы не удивился. Со своей легкой мужицкой усмешкой подмигнул бы и порадовался: вот, мол, поняли, оценили, а я и не сомневался, впрочем.
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культура, василий шукшин, владимир высоцкий (автор песен), андрей тарковский, вгик, россия, кино и сериалы, кино
Культура, Культура, Василий Шукшин, Владимир Высоцкий (автор песен), Андрей Тарковский, ВГИК, Россия, Кино и сериалы, кино

Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин в фильме "Печки-лавочки"
Василий Шукшин в фильме Печки-лавочки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Василия Шукшина. Его судьба — это история человека из народа, полного невероятной внутренней силы, идущего к своей цели, немного наивного и всегда наполненного добром. Кажется, и он сам, и его герои по-прежнему рядом с нами, ведь они — глубинная самость России, костяк и основа ее ДНК. Так что если где и искать разгадку "загадочной русской души", то однозначно — в книгах и фильмах Василия Макаровича.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Они сражались за Родину". Студия "Мосфильм"
Кадр из кинофильма Они сражались за Родину. Студия Мосфильм - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости
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Кадр из кинофильма "Они сражались за Родину". Студия "Мосфильм"
Родившийся в далеком селе Сростки, он быстро освоил крестьянский труд. Работал учителем, а потом и директором местной школы. Но мечтал снимать кино. Чтобы сын Вася смог поехать в Москву и поступить во ВГИК, мать даже продала корову. Шукшин оправдал надежды: влился в столичный мир молодых кинематографистов и новых культуртрегеров. Стал завсегдатаем знаменитой компании Большого Каретного переулка, где были Андрей Тарковский, Артур Макаров, их младший товарищ Владимир Высоцкий. Всех подкупали его искренность и фантастический талант.
По ночам в обычной ученической тетради он писал свои удивительные рассказы, простые зарисовки из жизни крестьян. Шукшина быстро стали печатать, а его фактуру заметили режиссеры. У Герасимова в "Тихом Доне" он сыграл бессловесный эпизод: наивный паренек выглядывает из-за плетня. Но это запомнилось: интересная виньетка, совсем молодой Шукшин.
Свой режиссерский дебют, фильм "Живет такой парень", снял по собственному сценарию, а на главную роль пригласил товарища по ВГИКу Леонида Куравлева. Василий Макарович всегда прописывал центральных персонажей "под себя" — с абсолютной крестьянской уверенностью.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину".
Василий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука Они сражались за Родину
Василий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину".
© РИА Новости
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Василий Шукшин в фильме Сергея Герасимова "У озера".
Василий Шукшин в фильме Сергея Герасимова У озера
Актер Василий Шукшин в фильме Сергея Герасимова "У озера".
© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин (слева) в фильме "Золотой эшелон" (режиссер Илья Гурин).
Василий Шукшин (слева) в фильме Золотой эшелон (режиссер Илья Гурин)
Василий Шукшин (слева) в фильме "Золотой эшелон" (режиссер Илья Гурин).
© РИА Новости
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Актер Василий Шукшин в роли инженера Василия Черных в фильме "У озера".

Актер Василий Шукшин в роли инженера Василия Черных в художественном фильме У озера.

Актер Василий Шукшин в роли инженера Василия Черных в фильме "У озера".

© РИА Новости
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4 из 7
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Кадр из фильма режиссера Василия Шукшина "Печки-лавочки". Иван Расторгуев — актер Василий Шукшин. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

Кадр из фильма режиссера Василия Шукшина Печки-лавочки. Иван Расторгуев - актер Василий Шукшин. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького

Кадр из фильма режиссера Василия Шукшина "Печки-лавочки". Иван Расторгуев — актер Василий Шукшин. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

© РИА Новости
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5 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВасилий Шукшин в фильме "Печки-лавочки".
Василий Шукшин в фильме Печки-лавочки
Василий Шукшин в фильме "Печки-лавочки".
© РИА Новости
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6 из 7
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкВид на село Сростки.
Вид на село Сростки
Вид на село Сростки.
© РИА Новости / Юрченко
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7 из 7
Василий Шукшин (слева) в роли Лопахина и Георгий Бурков (справа) в роли Копытовского в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 7
Актер Василий Шукшин в фильме Сергея Герасимова "У озера".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7
Василий Шукшин (слева) в фильме "Золотой эшелон" (режиссер Илья Гурин).
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Актер Василий Шукшин в роли инженера Василия Черных в фильме "У озера".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Кадр из фильма режиссера Василия Шукшина "Печки-лавочки". Иван Расторгуев — актер Василий Шукшин. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.

© РИА Новости
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5 из 7
Василий Шукшин в фильме "Печки-лавочки".
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 7
Вид на село Сростки.
© РИА Новости / Юрченко
Перейти в медиабанк
7 из 7
С лучшим другом Георгием Бурковым, который тоже был любим режиссерами за простую, но заметную фактуру, Шукшин часами разговаривал о литературе. Оба были книгочеями и подсознательно страдали из-за того, что за простой "мужицкой" внешностью окружающие часто не предполагали острого и цепкого ума, глубины души и склонности к философствованию.
Каждый новый фильм Василия Макаровича становился событием, их расхватывали на цитаты: "Печки-лавочки", "Калина красная". Шукшинское "Шваркнули по душе!" воспринималось как своеобразная квинтэссенция русского духа. Его киногерои — простые, добрые, иногда запутавшиеся в жизни, но всегда светлые. В этом и состоял принцип Шукшина — в первую очередь видеть в человеке добро и внутренний свет. Передать это — нелегкая писательская задача.
Он мечтал снять кино о Стеньке Разине и самому сыграть удалого казачьего атамана. Несколько раз пытался запуститься с картиной. Но ничего не вышло, зато из сценария получился полноценный роман — "Я пришел дать вам волю".
© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкНадгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище
Надгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Надгробный памятник писателю Василию Макаровичу Шукшину на Новодевичьем кладбище
С возрастом Василий Макарович все больше понимал, что главное его призвание — литература, а основные инструменты — та самая ученическая тетрадь и простая авторучка. Он писал в купе поезда, в гостиничном номере, порой и на пеньке в лесу в перерывах между съемками.
Работал на износ: запускал собственные картины, снимался. Главная роль в фильме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" оказалась последней. Василий Шукшин скончался от инфаркта во время съемок на натуре. Бурков нашел его утром мертвым — накануне вечером они, как обычно, долго разговаривали, мечтали и делились планами.
Провожали Шукшина всей Москвой — траурный кортеж двигался к кладбищу, а на тротуарах стояли люди с веточками калины, на которых алели ягоды. Об этом Владимир Высоцкий написал песню с ярким финалом: "А рядом куст калины рос — калина красная такая".
Узнай Василий Макарович сегодня, что его произведения по-прежнему печатаются и даже входят в школьную программу — скорее всего, он бы не удивился. Со своей легкой мужицкой усмешкой подмигнул бы и порадовался: вот, мол, поняли, оценили, а я и не сомневался, впрочем.
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