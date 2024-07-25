https://ria.ru/20240725/kino-1961730754.html

Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин

Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин - РИА Новости, 25.07.2024

Разгадка русской души: какой фильм мечтал снять Василий Шукшин

Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Василия Шукшина. Его судьба — это история человека из народа, полного невероятной внутренней силы, идущего к своей... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

2024-07-25T16:11

культура

культура

василий шукшин

владимир высоцкий (автор песен)

андрей тарковский

вгик

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня исполнилось 95 лет со дня рождения Василия Шукшина. Его судьба — это история человека из народа, полного невероятной внутренней силы, идущего к своей цели, немного наивного и всегда наполненного добром. Кажется, и он сам, и его герои по-прежнему рядом с нами, ведь они — глубинная самость России, костяк и основа ее ДНК. Так что если где и искать разгадку "загадочной русской души", то однозначно — в книгах и фильмах Василия Макаровича.Родившийся в далеком селе Сростки, он быстро освоил крестьянский труд. Работал учителем, а потом и директором местной школы. Но мечтал снимать кино. Чтобы сын Вася смог поехать в Москву и поступить во ВГИК, мать даже продала корову. Шукшин оправдал надежды: влился в столичный мир молодых кинематографистов и новых культуртрегеров. Стал завсегдатаем знаменитой компании Большого Каретного переулка, где были Андрей Тарковский, Артур Макаров, их младший товарищ Владимир Высоцкий. Всех подкупали его искренность и фантастический талант.По ночам в обычной ученической тетради он писал свои удивительные рассказы, простые зарисовки из жизни крестьян. Шукшина быстро стали печатать, а его фактуру заметили режиссеры. У Герасимова в "Тихом Доне" он сыграл бессловесный эпизод: наивный паренек выглядывает из-за плетня. Но это запомнилось: интересная виньетка, совсем молодой Шукшин.Свой режиссерский дебют, фильм "Живет такой парень", снял по собственному сценарию, а на главную роль пригласил товарища по ВГИКу Леонида Куравлева. Василий Макарович всегда прописывал центральных персонажей "под себя" — с абсолютной крестьянской уверенностью.С лучшим другом Георгием Бурковым, который тоже был любим режиссерами за простую, но заметную фактуру, Шукшин часами разговаривал о литературе. Оба были книгочеями и подсознательно страдали из-за того, что за простой "мужицкой" внешностью окружающие часто не предполагали острого и цепкого ума, глубины души и склонности к философствованию.Каждый новый фильм Василия Макаровича становился событием, их расхватывали на цитаты: "Печки-лавочки", "Калина красная". Шукшинское "Шваркнули по душе!" воспринималось как своеобразная квинтэссенция русского духа. Его киногерои — простые, добрые, иногда запутавшиеся в жизни, но всегда светлые. В этом и состоял принцип Шукшина — в первую очередь видеть в человеке добро и внутренний свет. Передать это — нелегкая писательская задача.Он мечтал снять кино о Стеньке Разине и самому сыграть удалого казачьего атамана. Несколько раз пытался запуститься с картиной. Но ничего не вышло, зато из сценария получился полноценный роман — "Я пришел дать вам волю".С возрастом Василий Макарович все больше понимал, что главное его призвание — литература, а основные инструменты — та самая ученическая тетрадь и простая авторучка. Он писал в купе поезда, в гостиничном номере, порой и на пеньке в лесу в перерывах между съемками.Работал на износ: запускал собственные картины, снимался. Главная роль в фильме Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" оказалась последней. Василий Шукшин скончался от инфаркта во время съемок на натуре. Бурков нашел его утром мертвым — накануне вечером они, как обычно, долго разговаривали, мечтали и делились планами.Провожали Шукшина всей Москвой — траурный кортеж двигался к кладбищу, а на тротуарах стояли люди с веточками калины, на которых алели ягоды. Об этом Владимир Высоцкий написал песню с ярким финалом: "А рядом куст калины рос — калина красная такая".Узнай Василий Макарович сегодня, что его произведения по-прежнему печатаются и даже входят в школьную программу — скорее всего, он бы не удивился. Со своей легкой мужицкой усмешкой подмигнул бы и порадовался: вот, мол, поняли, оценили, а я и не сомневался, впрочем.

https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, василий шукшин, владимир высоцкий (автор песен), андрей тарковский, вгик, россия, кино и сериалы, кино