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Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи - РИА Новости, 25.07.2024
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Наука
 
03:00 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/khersones-1961764077.html
Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи
Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи - РИА Новости, 25.07.2024
Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи
Фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили во время раскопок древнего Херсонеса в глубоком колодце археологи Государственного музея-заповедника "Херсонес... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T03:00
2024-07-25T03:00
наука
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили во время раскопок древнего Херсонеса в глубоком колодце археологи Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". По их мнению, скульптура была создана в III–IV веках нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Колодец, в котором была сделана находка, находился за пределами древних оборонительных стен и хорошо сохранился, отметил заведующий отделом "Городище и некрополь" Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.По его словам, заполнение колодца оказалось довольно необычным. Верхние пять метров засыпи состояли исключительно из камней, практически отсутствовали грунт и фрагменты керамики."В основании этой каменной забивки мы нашли фрагмент мраморной скульптуры. Он представляет собой постамент в форме алтаря, на котором мы видим часть скульптурной композиции: мужские ноги, обутые в мягкие сапожки, с остатками копыт лежащих рядом животных. Мы установили, что это известный в раннехристианском искусстве образ Доброго Пастыря", – рассказал Костромичев.Ученый предположил, что скульптура могла быть частью опоры литургического стола, так как в III–IV веках нашей эры было принято украшать ножки-опоры скульптурой с аллегорическими образами. Сам же стол когда-то являлся частью литургического пространства раннехристианского храма.Он отметил, что притчу о пастыре, который радуется возвращению в стадо заблудшей овцы, вкладывают в уста Иисуса евангелисты Матфей и Лука. Скульптурное изображение этого эпизода отсылает к идеям прощения, раскаяния и покаяния."Образ Доброго Пастыря – пастуха, который несет на себе овцу или барана, обладал важнейшим символическим смыслом в раннехристианском искусстве, воплощал любовь к ближнему. Добрый Пастырь стал образом самого Христа. В Евангелии от Иоанна Христос сказал о себе: "Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец", – пояснил Костромичев.Самые ранние археологические артефакты, связанные с распространением христианства в Херсонесе, относятся к концу III – началу IV века нашей эры, сообщила заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Лариса Седикова."Херсонесская епархия была образована в последней четверти IV века. Мы не знаем, как выглядели первые христианские храмы города, но находки, подобные недавней, вероятно, были частью их интерьеров", – рассказала она.Символический образ Доброго Пастыря известен в раннехристианской катакомбной живописи, мозаике, пластике, искусстве малых форм, отметила ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут.По ее словам, ученые находили образцы позднеантичной – раннехристианской скульптуры Доброго Пастыря от Британии до Сирии, и сегодня они представлены в коллекциях ведущих мировых музеев в Ватикане, Риме, Афинах, Салониках и Стамбуле. Но подобные экспонаты немногочисленны."За период почти двухсотлетних раскопок Херсонеса в коллекцию музея поступило лишь несколько экземпляров скульптурных композиций с Добрым Пастырем, которые сейчас являются частью византийской экспозиции музея. Новая уникальная находка позволит расширить наши представления о Херсонесе в позднеантичный период", ‒ заключила она.
https://ria.ru/20240705/nauka-1957467314.html
https://ria.ru/20240528/arkheologiya-1948792571.html
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иисус христос, херсонес, ватикан, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, религия
Наука, Иисус Христос, Херсонес, Ватикан, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Религия

Уникальную находку раннехристианского времени сделали крымские археологи

© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический/Владимир Демиденко Фрагмент скульптуры "Добрый Пастырь", найденный в Херсонесе
Фрагмент скульптуры Добрый Пастырь, найденный в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : Музей-заповедник "Херсонес Таврический/Владимир Демиденко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Фрагмент позднеантичной скульптуры обнаружили во время раскопок древнего Херсонеса в глубоком колодце археологи Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический". По их мнению, скульптура была создана в III–IV веках нашей эры и изображает Иисуса Христа в образе Доброго Пастыря, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Колодец, в котором была сделана находка, находился за пределами древних оборонительных стен и хорошо сохранился, отметил заведующий отделом "Городище и некрополь" Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.
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По его словам, заполнение колодца оказалось довольно необычным. Верхние пять метров засыпи состояли исключительно из камней, практически отсутствовали грунт и фрагменты керамики.
«
"В основании этой каменной забивки мы нашли фрагмент мраморной скульптуры. Он представляет собой постамент в форме алтаря, на котором мы видим часть скульптурной композиции: мужские ноги, обутые в мягкие сапожки, с остатками копыт лежащих рядом животных. Мы установили, что это известный в раннехристианском искусстве образ Доброго Пастыря", – рассказал Костромичев.
Ученый предположил, что скульптура могла быть частью опоры литургического стола, так как в III–IV веках нашей эры было принято украшать ножки-опоры скульптурой с аллегорическими образами. Сам же стол когда-то являлся частью литургического пространства раннехристианского храма.
Он отметил, что притчу о пастыре, который радуется возвращению в стадо заблудшей овцы, вкладывают в уста Иисуса евангелисты Матфей и Лука. Скульптурное изображение этого эпизода отсылает к идеям прощения, раскаяния и покаяния.
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"Образ Доброго Пастыря – пастуха, который несет на себе овцу или барана, обладал важнейшим символическим смыслом в раннехристианском искусстве, воплощал любовь к ближнему. Добрый Пастырь стал образом самого Христа. В Евангелии от Иоанна Христос сказал о себе: "Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает душу свою за овец", – пояснил Костромичев.
Самые ранние археологические артефакты, связанные с распространением христианства в Херсонесе, относятся к концу III – началу IV века нашей эры, сообщила заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Лариса Седикова.
«
"Херсонесская епархия была образована в последней четверти IV века. Мы не знаем, как выглядели первые христианские храмы города, но находки, подобные недавней, вероятно, были частью их интерьеров", – рассказала она.
Символический образ Доброго Пастыря известен в раннехристианской катакомбной живописи, мозаике, пластике, искусстве малых форм, отметила ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Наталия Гинькут.
По ее словам, ученые находили образцы позднеантичной – раннехристианской скульптуры Доброго Пастыря от Британии до Сирии, и сегодня они представлены в коллекциях ведущих мировых музеев в Ватикане, Риме, Афинах, Салониках и Стамбуле. Но подобные экспонаты немногочисленны.
CC BY 3.0 / shakko / Скульптура Добрый Пастырь.IV векСкульптура "Добрый Пастырь" из музея Пио-Кристиано
Скульптура Добрый Пастырь из музея Пио-Кристиано - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
CC BY 3.0 / shakko / Скульптура Добрый Пастырь.IV век
Скульптура "Добрый Пастырь" из музея Пио-Кристиано
"За период почти двухсотлетних раскопок Херсонеса в коллекцию музея поступило лишь несколько экземпляров скульптурных композиций с Добрым Пастырем, которые сейчас являются частью византийской экспозиции музея. Новая уникальная находка позволит расширить наши представления о Херсонесе в позднеантичный период", ‒ заключила она.
 
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