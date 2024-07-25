https://ria.ru/20240725/kapibara-1961994056.html

Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича

Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича - РИА Новости, 25.07.2024

Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича

Капибару из Московского зоопарка укусил один из сородичей, ее успешно прооперировали, сообщила в своем Telegram-канале директор столичного зоопарка Светлана... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:55

2024-07-25T16:55

2024-07-25T16:55

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Капибару из Московского зоопарка укусил один из сородичей, ее успешно прооперировали, сообщила в своем Telegram-канале директор столичного зоопарка Светлана Акулова. "Наша главная мама капибар приболела. Вероятно, во время игр ее прикусил супруг или детки. После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспаленного участка", — рассказала Акулова. Директор зоопарка отметила, что сейчас вся семья капибар вместе, у самки идет процесс реабилитации. Капибара Мася будет получать медикаменты еще в течение двух недель, в это время ей продолжат обрабатывать рану.

https://ria.ru/20240710/kapibara-1958826806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк