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Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича - РИА Новости, 25.07.2024
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16:55 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kapibara-1961994056.html
Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича
Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича - РИА Новости, 25.07.2024
Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича
Капибару из Московского зоопарка укусил один из сородичей, ее успешно прооперировали, сообщила в своем Telegram-канале директор столичного зоопарка Светлана... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T16:55
2024-07-25T16:55
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Капибару из Московского зоопарка укусил один из сородичей, ее успешно прооперировали, сообщила в своем Telegram-канале директор столичного зоопарка Светлана Акулова. "Наша главная мама капибар приболела. Вероятно, во время игр ее прикусил супруг или детки. После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспаленного участка", — рассказала Акулова. Директор зоопарка отметила, что сейчас вся семья капибар вместе, у самки идет процесс реабилитации. Капибара Мася будет получать медикаменты еще в течение двух недель, в это время ей продолжат обрабатывать рану.
https://ria.ru/20240710/kapibara-1958826806.html
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светлана акулова, московский зоопарк
Светлана Акулова, Московский зоопарк
Капибару Масю из Московского зоопарка прооперировали после укуса сородича

Капибара Мася из Московского зоопарка восстанавливается после укуса сородича

© Светлана Акулова / TelegramКапибара Мася после операции. Кадр видео
Капибара Мася после операции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Светлана Акулова / Telegram
Капибара Мася после операции. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Капибару из Московского зоопарка укусил один из сородичей, ее успешно прооперировали, сообщила в своем Telegram-канале директор столичного зоопарка Светлана Акулова.
«
"Наша главная мама капибар приболела. Вероятно, во время игр ее прикусил супруг или детки. После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспаленного участка", — рассказала Акулова.
Директор зоопарка отметила, что сейчас вся семья капибар вместе, у самки идет процесс реабилитации. Капибара Мася будет получать медикаменты еще в течение двух недель, в это время ей продолжат обрабатывать рану.
Праздничный торт для Санчо и Лючии в День любви к капибарам - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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10 июля, 19:16
 
Светлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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