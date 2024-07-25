https://ria.ru/20240725/kandidaty-1961962435.html

На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов

На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2024

На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов

Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Ставропольского края, сообщает региональный избирком, в числе кандидатов действующий глава региона Владимир РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:27

2024-07-25T15:27

2024-07-25T15:27

политика

ставропольский край

владимир владимиров

единая россия

кпрф

лдпр

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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Ставропольского края, сообщает региональный избирком, в числе кандидатов действующий глава региона Владимир Владимиров. "Зарегистрированы все пятеро выдвинутых на должность губернатора Ставропольского края кандидатов: Владимир Владимирович Владимиров ("Единая Россия"), Виктор Иванович Гончаров (КПРФ), Александр Сергеевич Кузьмин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Борис Андреевич Оболенец ("Новые люди"), Александр Викторович Люшин (ЛДПР)", - говорится в сообщении. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, кпрф, лдпр