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На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2024
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15:27 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/kandidaty-1961962435.html
На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов
На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов - РИА Новости, 25.07.2024
На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов
Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Ставропольского края, сообщает региональный избирком, в числе кандидатов действующий глава региона Владимир РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:27
2024-07-25T15:27
политика
ставропольский край
владимир владимиров
единая россия
кпрф
лдпр
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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Ставропольского края, сообщает региональный избирком, в числе кандидатов действующий глава региона Владимир Владимиров. "Зарегистрированы все пятеро выдвинутых на должность губернатора Ставропольского края кандидатов: Владимир Владимирович Владимиров ("Единая Россия"), Виктор Иванович Гончаров (КПРФ), Александр Сергеевич Кузьмин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Борис Андреевич Оболенец ("Новые люди"), Александр Викторович Люшин (ЛДПР)", - говорится в сообщении. Выборы губернатора Ставропольского края пройдут в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
https://ria.ru/20240620/vybory-1954301286.html
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политика, ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
На пост губернатора Ставрополья претендуют пять кандидатов

Пятерых кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора Ставропольского края

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 июл – РИА Новости. Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Ставропольского края, сообщает региональный избирком, в числе кандидатов действующий глава региона Владимир Владимиров.
«
"Зарегистрированы все пятеро выдвинутых на должность губернатора Ставропольского края кандидатов: Владимир Владимирович Владимиров ("Единая Россия"), Виктор Иванович Гончаров (КПРФ), Александр Сергеевич Кузьмин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Борис Андреевич Оболенец ("Новые люди"), Александр Викторович Люшин (ЛДПР)", - говорится в сообщении.
Выборы губернатора Ставропольского края пройдут в течение трех дней с 6 по 8 сентября.
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