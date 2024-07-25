Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 25.07.2024 (обновлено: 09:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 25.07.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:26
2024-07-25T09:31
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954495531_39:0:1161:631_1920x0_80_0_0_06ffe70cc0b2a49672872d5790ae702f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Землетрясение произошло на глубине 58 километров. Магнитуда составила 4,0. Эпицентр находился на территории Елизовского района, в 183 километрах восточнее села Мильково Мильковского округа", - говорится в сообщении. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, заключили в краевом ведомстве.
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954495531_29:0:871:631_1920x0_80_0_0_07dd70e08e38077bcf880004f47fd794.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке произошло землетрясение

МЧС сообщило о землетрясении магнитудой 4,0 на Камчатке

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д.МельниковВыброс пепла на вулкане Карымский в центральной части Камчатки
Выброс пепла на вулкане Карымский в центральной части Камчатки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Д.Мельников
Выброс пепла на вулкане Карымский в центральной части Камчатки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
«
"Землетрясение произошло на глубине 58 километров. Магнитуда составила 4,0. Эпицентр находился на территории Елизовского района, в 183 километрах восточнее села Мильково Мильковского округа", - говорится в сообщении.
В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, заключили в краевом ведомстве.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
У побережья Камчатки произошло землетрясение
10 октября 2023, 02:58
 
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала