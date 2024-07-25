https://ria.ru/20240725/kamchatka-1961866869.html

На Камчатке произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 25.07.2024

На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:26

2024-07-25T09:26

2024-07-25T09:31

происшествия

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Землетрясение произошло на глубине 58 километров. Магнитуда составила 4,0. Эпицентр находился на территории Елизовского района, в 183 километрах восточнее села Мильково Мильковского округа", - говорится в сообщении. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, заключили в краевом ведомстве.

https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901643429.html

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камчатский край

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)