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СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия - РИА Новости, 25.07.2024
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23:41 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/izrail-1962055274.html
СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия
СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия
Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:41
2024-07-25T23:41
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
камала харрис
politico
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в конгресс список с необходимыми еврейскому государству видами оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. "Израиль тайно наращивает давление на администрацию (президента США Джо) Байдена и законодателей на Капитолийском холме для одобрения поставок вооружений, необходимых ему", - пишет издание. По словам источника Politico, представители израильской делегации в среду передали членам конгресса список вооружений, поставок которых еврейское государство хочет добиться в ближайшее время. Газета отмечает, что таким образом Израиль стремится увеличить свои запасы перед ноябрьскими выборами в США. Источник также отметил, что другая причина для наращивания запасов вооружений – перспектива открытого противостояния Израиля и движения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. В четверг Нетаньяху встречается с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис, politico, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Камала Харрис, Politico, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия

Politico: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Израиля в Иерусалиме . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в конгресс список с необходимыми еврейскому государству видами оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Нетаньяху указал на ошибку Байдена
10 марта, 20:38
«
"Израиль тайно наращивает давление на администрацию (президента США Джо) Байдена и законодателей на Капитолийском холме для одобрения поставок вооружений, необходимых ему", - пишет издание. По словам источника Politico, представители израильской делегации в среду передали членам конгресса список вооружений, поставок которых еврейское государство хочет добиться в ближайшее время. Газета отмечает, что таким образом Израиль стремится увеличить свои запасы перед ноябрьскими выборами в США.
Источник также отметил, что другая причина для наращивания запасов вооружений – перспектива открытого противостояния Израиля и движения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
В четверг Нетаньяху встречается с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Экс-лидер Pink Floyd назвал Нетаньяху виновником массовых убийств
Вчера, 22:57
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденКамала ХаррисPoliticoХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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