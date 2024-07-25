СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия
Politico: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия
Флаги США и Израиля в Иерусалиме . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в конгресс список с необходимыми еврейскому государству видами оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия.
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"Израиль тайно наращивает давление на администрацию (президента США Джо) Байдена и законодателей на Капитолийском холме для одобрения поставок вооружений, необходимых ему", - пишет издание. По словам источника Politico, представители израильской делегации в среду передали членам конгресса список вооружений, поставок которых еврейское государство хочет добиться в ближайшее время. Газета отмечает, что таким образом Израиль стремится увеличить свои запасы перед ноябрьскими выборами в США.
В четверг Нетаньяху встречается с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.