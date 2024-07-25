https://ria.ru/20240725/izrail-1962055274.html

СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия

СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия - РИА Новости, 25.07.2024

СМИ: Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок оружия

Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T23:41

2024-07-25T23:41

2024-07-25T23:41

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

джо байден

камала харрис

politico

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Израиль тайно оказывает давление на США для ускорения поставок вооружений, его делегация на фоне визита в Вашингтон премьера Биньямина Нетаньяху передала в конгресс список с необходимыми еврейскому государству видами оружия, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, в среду он выступил в конгрессе США, чем вызвал протесты антивоенных активистов у Капитолия. "Израиль тайно наращивает давление на администрацию (президента США Джо) Байдена и законодателей на Капитолийском холме для одобрения поставок вооружений, необходимых ему", - пишет издание. По словам источника Politico, представители израильской делегации в среду передали членам конгресса список вооружений, поставок которых еврейское государство хочет добиться в ближайшее время. Газета отмечает, что таким образом Израиль стремится увеличить свои запасы перед ноябрьскими выборами в США. Источник также отметил, что другая причина для наращивания запасов вооружений – перспектива открытого противостояния Израиля и движения шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. В четверг Нетаньяху встречается с президентом США Джо Байденом, отдельно с вице-президентом США Камалой Харрис, а в пятницу - с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 39 тысяч, пострадали более 89,8 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240310/netanyakhu-1932188263.html

https://ria.ru/20240725/netanyakhu-1962052245.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, камала харрис, politico, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году