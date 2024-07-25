https://ria.ru/20240725/izrail-1962005151.html

Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов

Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов - РИА Новости, 25.07.2024

Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов

Израиль готов в случае необходимости вновь атаковать районы в Йемене, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), но предпочитает, чтобы ведущую... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:32

2024-07-25T17:32

2024-07-25T17:33

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сша

ходейда (город)

исраэль кац

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ансар алла

хезболла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Израиль готов в случае необходимости вновь атаковать районы в Йемене, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), но предпочитает, чтобы ведущую роль в этих вопросах играла международная морская коалиция во главе с США, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью агентству Bloomberg. "Государство Израиль готово нанести новый удар по хуситам, хотя оно предпочитает, чтобы коалиция из 10 стран во главе с США вела бы эту войну", - заявил Кац в интервью, выдержки из которого приводит также и пресс-служба МИД Израиля. Министр выразил уверенность, что атаки со стороны "Ансар Алла" будут продолжаться. Кац подчеркнул, что поддерживаемые Ираном хуситы планируют новые атаки, несмотря на недавние израильские авиаудары по их целям в йеменском порту Ходейда. "Израиль имеет длинный список потенциальных целей хуситов, которые можно атаковать", - заявил Кац, отметив, что разведка этих целей началась сразу после первых атак йеменского движения по югу Израиля. Министр также прокомментировал проблему на северной границе Израиля, которая находится под ежедневными обстрелами со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". По его словам, Израиль не примет формулу - "тишина в ответ на тишину". По его словам, 70 тысяч израильтян были эвакуированы с севера Израиля, и там не возникнет чувство безопасности, пока силы "Хезболлах" не отойдут к югу за реку Литани, что предусмотрено соответствущими резолюциями ООН. При этом Кац признал, что прекращение огня в Газе может способствовать ослаблению напряженности во всем регионе. Ранее в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Йеменское агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщало, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в ночь на 19 июля взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения. С начала нынешней эскалации напряженность на Ближнем Востоке хуситы многократно запускали беспилотники и ракеты различных типов, которые, как правило, сбивались израильскими средствами ПВО в районе города Эйлат на Красном море.

https://ria.ru/20240725/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240720/yemen-1960963675.html

израиль

сша

ходейда (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, ходейда (город), исраэль кац, биньямин нетаньяху, ансар алла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году