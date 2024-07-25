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Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов - РИА Новости, 25.07.2024
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17:32 25.07.2024 (обновлено: 17:33 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/izrail-1962005151.html
Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов
Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов - РИА Новости, 25.07.2024
Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов
Израиль готов в случае необходимости вновь атаковать районы в Йемене, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), но предпочитает, чтобы ведущую... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:32
2024-07-25T17:33
в мире
израиль
сша
ходейда (город)
исраэль кац
биньямин нетаньяху
ансар алла
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Израиль готов в случае необходимости вновь атаковать районы в Йемене, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), но предпочитает, чтобы ведущую роль в этих вопросах играла международная морская коалиция во главе с США, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью агентству Bloomberg. "Государство Израиль готово нанести новый удар по хуситам, хотя оно предпочитает, чтобы коалиция из 10 стран во главе с США вела бы эту войну", - заявил Кац в интервью, выдержки из которого приводит также и пресс-служба МИД Израиля. Министр выразил уверенность, что атаки со стороны "Ансар Алла" будут продолжаться. Кац подчеркнул, что поддерживаемые Ираном хуситы планируют новые атаки, несмотря на недавние израильские авиаудары по их целям в йеменском порту Ходейда. "Израиль имеет длинный список потенциальных целей хуситов, которые можно атаковать", - заявил Кац, отметив, что разведка этих целей началась сразу после первых атак йеменского движения по югу Израиля. Министр также прокомментировал проблему на северной границе Израиля, которая находится под ежедневными обстрелами со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". По его словам, Израиль не примет формулу - "тишина в ответ на тишину". По его словам, 70 тысяч израильтян были эвакуированы с севера Израиля, и там не возникнет чувство безопасности, пока силы "Хезболлах" не отойдут к югу за реку Литани, что предусмотрено соответствущими резолюциями ООН. При этом Кац признал, что прекращение огня в Газе может способствовать ослаблению напряженности во всем регионе. Ранее в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Йеменское агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщало, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в ночь на 19 июля взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения. С начала нынешней эскалации напряженность на Ближнем Востоке хуситы многократно запускали беспилотники и ракеты различных типов, которые, как правило, сбивались израильскими средствами ПВО в районе города Эйлат на Красном море.
https://ria.ru/20240725/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240720/yemen-1960963675.html
израиль
сша
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в мире, израиль, сша, ходейда (город), исраэль кац, биньямин нетаньяху, ансар алла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Ходейда (город), Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Ансар Алла, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о готовности к новой атаке на хуситов

Кац: Израиль готов атаковать хуситов, но хочет, чтобы эту войну вела коалиция

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл - РИА Новости. Израиль готов в случае необходимости вновь атаковать районы в Йемене, контролируемые шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), но предпочитает, чтобы ведущую роль в этих вопросах играла международная морская коалиция во главе с США, заявил в четверг министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью агентству Bloomberg.
"Государство Израиль готово нанести новый удар по хуситам, хотя оно предпочитает, чтобы коалиция из 10 стран во главе с США вела бы эту войну", - заявил Кац в интервью, выдержки из которого приводит также и пресс-служба МИД Израиля.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Министр выразил уверенность, что атаки со стороны "Ансар Алла" будут продолжаться. Кац подчеркнул, что поддерживаемые Ираном хуситы планируют новые атаки, несмотря на недавние израильские авиаудары по их целям в йеменском порту Ходейда.
«
"Израиль имеет длинный список потенциальных целей хуситов, которые можно атаковать", - заявил Кац, отметив, что разведка этих целей началась сразу после первых атак йеменского движения по югу Израиля.
Министр также прокомментировал проблему на северной границе Израиля, которая находится под ежедневными обстрелами со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах". По его словам, Израиль не примет формулу - "тишина в ответ на тишину". По его словам, 70 тысяч израильтян были эвакуированы с севера Израиля, и там не возникнет чувство безопасности, пока силы "Хезболлах" не отойдут к югу за реку Литани, что предусмотрено соответствущими резолюциями ООН. При этом Кац признал, что прекращение огня в Газе может способствовать ослаблению напряженности во всем регионе.
Ранее в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что силы ВВС нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы. Йеменское агентство SABA со ссылкой на минздрав правительства хуситов сообщало, что не менее 80 человек были ранены в результате израильских авиаударов по Ходейде. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция стала прямым ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами, который в ночь на 19 июля взорвался, врезавшись в жилой дом в центре Тель-Авива вблизи консульства США. В результате этой атаки погиб один человек, еще по меньшей мере восемь получили ранения. С начала нынешней эскалации напряженность на Ближнем Востоке хуситы многократно запускали беспилотники и ракеты различных типов, которые, как правило, сбивались израильскими средствами ПВО в районе города Эйлат на Красном море.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Израиль назвал атаку по Йемену ударом по террористической ветви Ирана
20 июля, 20:19
 
В миреИзраильСШАХодейда (город)Исраэль КацБиньямин НетаньяхуАнсар АллаХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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