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"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу

"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу - РИА Новости, 25.07.2024

"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу

Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:51

2024-07-25T10:51

2024-07-25T12:31

специальная военная операция на украине

россия

харьковский бронетанковый завод

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, сообщили в Минобороны. "В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники", — уточнили в ведомстве.Подчеркивается, что завод прекратил восстановление бронетехники ВСУ.Еще один удар "Искандером-М" российские военные нанесли по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожив до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов.

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Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео. 2024-07-25T10:51 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковский бронетанковый завод, вооруженные силы украины, безопасность