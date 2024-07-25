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"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу - РИА Новости, 25.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 25.07.2024 (обновлено: 12:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/iskander-m-1961888686.html
"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу
"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу - РИА Новости, 25.07.2024
"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:51
2024-07-25T12:31
специальная военная операция на украине
россия
харьковский бронетанковый завод
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, сообщили в Минобороны. "В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники", — уточнили в ведомстве.Подчеркивается, что завод прекратил восстановление бронетехники ВСУ.Еще один удар "Искандером-М" российские военные нанесли по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожив до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов.
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Удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу
Российские военные нанесли удар "Искандерами" по Харьковскому бронетанковому заводу, уничтожены два цеха по ремонту бронетехники, сообщило Минобороны и опубликовало видео.
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россия, харьковский бронетанковый завод, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковский бронетанковый завод, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Искандер-М" ударил по Харьковскому бронетанковому заводу

"Искандер-М" уничтожил два ремонтных цеха Харьковского бронетанкового завода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, сообщили в Минобороны.
"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники", — уточнили в ведомстве.
Подчеркивается, что завод прекратил восстановление бронетехники ВСУ.
Еще один удар "Искандером-М" российские военные нанесли по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожив до 100 военнослужащих, в том числе 40 зарубежных инструкторов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковский бронетанковый заводВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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