"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16
Interia: F-16 поставят под удар жителей украинского Староконстантинова
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных жителей, сообщает портал Interia.
"Рядом с жилой застройкой Староконстантинова находится большая военная авиабаза. Из-за этого город неоднократно становился объектом российских воздушных атак. Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.
Автор статьи также уточнил, что Украина по понятным причинам официально не называет мест, где планируется разместить F-16, но журналисты располагают полученной из источников в западном ВПК информацией, что Староконстантинов считается одной из лучших локаций для этих целей.
"В аэропорту еще со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха", — отмечает он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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