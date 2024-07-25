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"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16 - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html
"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16
"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16 - РИА Новости, 25.07.2024
"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16
Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:18
2024-07-25T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
энтони блинкен
сергей лавров
f-16
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных жителей, сообщает портал Interia."Рядом с жилой застройкой Староконстантинова находится большая военная авиабаза. Из-за этого город неоднократно становился объектом российских воздушных атак. Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.Автор статьи также уточнил, что Украина по понятным причинам официально не называет мест, где планируется разместить F-16, но журналисты располагают полученной из источников в западном ВПК информацией, что Староконстантинов считается одной из лучших локаций для этих целей."В аэропорту еще со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха", — отмечает он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240720/piloty-1960946829.html
https://ria.ru/20240725/nato-1961961386.html
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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, сергей лавров, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, F-16
"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16

Interia: F-16 поставят под удар жителей украинского Староконстантинова

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных жителей, сообщает портал Interia.
"Рядом с жилой застройкой Староконстантинова находится большая военная авиабаза. Из-за этого город неоднократно становился объектом российских воздушных атак. Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.
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Автор статьи также уточнил, что Украина по понятным причинам официально не называет мест, где планируется разместить F-16, но журналисты располагают полученной из источников в западном ВПК информацией, что Староконстантинов считается одной из лучших локаций для этих целей.
"В аэропорту еще со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха", — отмечает он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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