https://ria.ru/20240725/interia-1962002111.html

"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16

"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16 - РИА Новости, 25.07.2024

"Очень обеспокоены". На Украине испугались катастрофы из-за размещения F-16

Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:18

2024-07-25T17:18

специальная военная операция на украине

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энтони блинкен

сергей лавров

f-16

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Размещение истребителей F-16 на аэродроме Староконстантинова на западе Украины сделает город важной целью для российской армии и фактором угрозы для местных жителей, сообщает портал Interia."Рядом с жилой застройкой Староконстантинова находится большая военная авиабаза. Из-за этого город неоднократно становился объектом российских воздушных атак. Жители опасаются, что прибытие F-16, если они будут базироваться на соседнем аэродроме, увеличит интенсивность бомбардировок", — говорится в материале.Автор статьи также уточнил, что Украина по понятным причинам официально не называет мест, где планируется разместить F-16, но журналисты располагают полученной из источников в западном ВПК информацией, что Староконстантинов считается одной из лучших локаций для этих целей."В аэропорту еще со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы успешно защищать F-16 от угроз с воздуха", — отмечает он.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>

https://ria.ru/20240720/piloty-1960946829.html

https://ria.ru/20240725/nato-1961961386.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, энтони блинкен, сергей лавров, f-16