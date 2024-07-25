https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html

В детском лагере под Петербургом выявили очаг норовируса

В детском лагере под Петербургом выявили очаг норовируса - РИА Новости, 25.07.2024

В детском лагере под Петербургом выявили очаг норовируса

Очаг норовирусной инфекции зарегистрирован в детском оздоровительно-образовательном лагере "Солнечный" в поселке Молодежное под Санкт-Петербургом, 14 детей... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:37

2024-07-25T17:37

2024-07-25T17:38

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл – РИА Новости. Очаг норовирусной инфекции зарегистрирован в детском оздоровительно-образовательном лагере "Солнечный" в поселке Молодежное под Санкт-Петербургом, 14 детей госпитализированы, всего выявлено 42 случая заболевания, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией очага норовирусной инфекции в государственном бюджетном некоммерческом образовательном учреждении "Балтийский берег" ДООЛ "Солнечный"... управление сообщает... на 25.07.2024 зарегистрировано 42 случая кишечной инфекции, госпитализировано 14 детей", – говорится в сообщении. Роспотребнадзор организовал лабораторное обследование сотрудников лагеря, а также контактных и заболевших детей. Также в рамках эпидемиологического расследования взяты пробы продовольственного сырья, пищевой и готовой продукции, а также воды. Проведена дезинфекция. При этом, как информирует ведомство, в лагере выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания детей, проведения уборки и дезинфекции, а также соблюдения правил мытья посуды. "Противоэпидемические мероприятия продолжаются", – заключили в городском управлении Роспотребнадзора. О приостановке работы детского лагеря пока не сообщается. Как следует из информации на странице "Солнечного" в соцсети "ВКонтакте", все запланированные оздоровительно-развлекательные мероприятия проводятся в обычном режиме.

https://ria.ru/20240715/norovirus-1959705087.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)