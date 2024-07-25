https://ria.ru/20240725/ii-1961906564.html

Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям

Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям - РИА Новости, 25.07.2024

Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:20

2024-07-25T12:20

2024-07-25T12:20

технологии

россия

искусственный интеллект (ии)

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного обучения, которая умеет самостоятельно обучаться новым действиям всего на нескольких примерах, сообщает Т-Банк. Отмечается, что ранее ИИ-системы умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых задач - должны были переобучаться им с нуля. Это требовало дополнительных финансовых и вычислительных ресурсов, чтобы дообучить ИИ для практического применения. Теперь открытие ученых позволяет создавать ИИ-системы, которые будут самостоятельно адаптироваться под изменения внешней среды и к новым задачам без участия человека. Как отметили в компании, решение потенциально сможет помочь в различных областях: от космических аппаратов до домашних роботов-помощников. Разработанная российскими учеными модель умеет выполнять в пять раз больше действий, чем заложено в нее при обучении. Один из потенциальных сценариев применения такой модели – создание персональных роботов-помощников по дому. Они могут быть обучены на стандартном наборе действий и выполнять одни и те же задачи в каждом доме. Разработанная модель ИИ, в свою очередь, предполагает возможность адаптации к индивидуальному контексту и особенностям быта, что позволяет домашним роботам без переобучения осваивать новые действия, необходимые для быта каждого отдельного домохозяйства. Другой пример применения модели — адаптация беспилотного автомобиля, который будет способен работать после замены детали, даже если она имеет другой принцип работы. Например, двигатель с более сильной тягой или новая шина. В заявлении отметили, что результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на Международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), которая в этом году проходит в 41 раз в Вене, Австрия. Обучение в контексте — это одна из самых перспективных областей в сфере искусственного интеллекта, которая позволяет ИИ-агентам адаптироваться к новым ситуациям без необходимости повторного обучения, уточнили в Т-Банке. Теоретически ИИ-агенты должны уметь адаптироваться к окружающей среде по четырем компонентам: состояние — это то, что агент видит или знает о текущей ситуации; переход — это изменение состояния агента; награда — это оценка выполненного агентом действия, может быть положительной или отрицательной; действие — это доступные агенту способы взаимодействия со средой. Ранее ИИ-агенты умели адаптироваться по первым трем компонентам. Например, беспилотные автомобили адаптируются к меняющимся погодным условиям, скорости движения и пунктам назначения. Последняя из этих компонент — адаптация по действиям — не была до конца изучена и не использовалась в создании моделей. Агенты умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых — требовали переобучения с нуля. Российские ученые решили эту проблему, создав модель, которая научилась адаптироваться к окружающей среде по действиям. Для этого они взяли за основу модель дистилляции алгоритма, которая ранее являлась самой передовой разработкой в области контекстного обучения, и провели три модификации: отказались от конечного линейного слоя, внедрили кодировку случайными векторами и контекст.

https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961330149.html

https://ria.ru/20240606/karty-1951184564.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, искусственный интеллект (ии), т-банк (ао «тинькофф банк»)