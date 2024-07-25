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Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям - РИА Новости, 25.07.2024
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12:20 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ii-1961906564.html
Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям
Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям - РИА Новости, 25.07.2024
Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям
Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:20
2024-07-25T12:20
технологии
россия
искусственный интеллект (ии)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного обучения, которая умеет самостоятельно обучаться новым действиям всего на нескольких примерах, сообщает Т-Банк. Отмечается, что ранее ИИ-системы умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых задач - должны были переобучаться им с нуля. Это требовало дополнительных финансовых и вычислительных ресурсов, чтобы дообучить ИИ для практического применения. Теперь открытие ученых позволяет создавать ИИ-системы, которые будут самостоятельно адаптироваться под изменения внешней среды и к новым задачам без участия человека. Как отметили в компании, решение потенциально сможет помочь в различных областях: от космических аппаратов до домашних роботов-помощников. Разработанная российскими учеными модель умеет выполнять в пять раз больше действий, чем заложено в нее при обучении. Один из потенциальных сценариев применения такой модели – создание персональных роботов-помощников по дому. Они могут быть обучены на стандартном наборе действий и выполнять одни и те же задачи в каждом доме. Разработанная модель ИИ, в свою очередь, предполагает возможность адаптации к индивидуальному контексту и особенностям быта, что позволяет домашним роботам без переобучения осваивать новые действия, необходимые для быта каждого отдельного домохозяйства. Другой пример применения модели — адаптация беспилотного автомобиля, который будет способен работать после замены детали, даже если она имеет другой принцип работы. Например, двигатель с более сильной тягой или новая шина. В заявлении отметили, что результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на Международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), которая в этом году проходит в 41 раз в Вене, Австрия. Обучение в контексте — это одна из самых перспективных областей в сфере искусственного интеллекта, которая позволяет ИИ-агентам адаптироваться к новым ситуациям без необходимости повторного обучения, уточнили в Т-Банке. Теоретически ИИ-агенты должны уметь адаптироваться к окружающей среде по четырем компонентам: состояние — это то, что агент видит или знает о текущей ситуации; переход — это изменение состояния агента; награда — это оценка выполненного агентом действия, может быть положительной или отрицательной; действие — это доступные агенту способы взаимодействия со средой. Ранее ИИ-агенты умели адаптироваться по первым трем компонентам. Например, беспилотные автомобили адаптируются к меняющимся погодным условиям, скорости движения и пунктам назначения. Последняя из этих компонент — адаптация по действиям — не была до конца изучена и не использовалась в создании моделей. Агенты умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых — требовали переобучения с нуля. Российские ученые решили эту проблему, создав модель, которая научилась адаптироваться к окружающей среде по действиям. Для этого они взяли за основу модель дистилляции алгоритма, которая ранее являлась самой передовой разработкой в области контекстного обучения, и провели три модификации: отказались от конечного линейного слоя, внедрили кодировку случайными векторами и контекст.
https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961330149.html
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технологии, россия, искусственный интеллект (ии), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Россия, Искусственный интеллект (ИИ), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)

Ученые из России первыми обучили ИИ самоадаптироваться к новым действиям

© iStock.com / SARINYAPINNGAMIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / SARINYAPINNGAM
IT-специалист за работой
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research и Института AIRI разработали первую в мире модель в области контекстного обучения, которая умеет самостоятельно обучаться новым действиям всего на нескольких примерах, сообщает Т-Банк.
Отмечается, что ранее ИИ-системы умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых задач - должны были переобучаться им с нуля. Это требовало дополнительных финансовых и вычислительных ресурсов, чтобы дообучить ИИ для практического применения.
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Теперь открытие ученых позволяет создавать ИИ-системы, которые будут самостоятельно адаптироваться под изменения внешней среды и к новым задачам без участия человека. Как отметили в компании, решение потенциально сможет помочь в различных областях: от космических аппаратов до домашних роботов-помощников.
Разработанная российскими учеными модель умеет выполнять в пять раз больше действий, чем заложено в нее при обучении.
Один из потенциальных сценариев применения такой модели – создание персональных роботов-помощников по дому. Они могут быть обучены на стандартном наборе действий и выполнять одни и те же задачи в каждом доме. Разработанная модель ИИ, в свою очередь, предполагает возможность адаптации к индивидуальному контексту и особенностям быта, что позволяет домашним роботам без переобучения осваивать новые действия, необходимые для быта каждого отдельного домохозяйства. Другой пример применения модели — адаптация беспилотного автомобиля, который будет способен работать после замены детали, даже если она имеет другой принцип работы. Например, двигатель с более сильной тягой или новая шина.
В заявлении отметили, что результаты исследования были признаны мировым научным сообществом и представлены на Международной конференции по машинному обучению ICML (International Conference on Machine Learning), которая в этом году проходит в 41 раз в Вене, Австрия.
Обучение в контексте — это одна из самых перспективных областей в сфере искусственного интеллекта, которая позволяет ИИ-агентам адаптироваться к новым ситуациям без необходимости повторного обучения, уточнили в Т-Банке.
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Теоретически ИИ-агенты должны уметь адаптироваться к окружающей среде по четырем компонентам: состояние — это то, что агент видит или знает о текущей ситуации; переход — это изменение состояния агента; награда — это оценка выполненного агентом действия, может быть положительной или отрицательной; действие — это доступные агенту способы взаимодействия со средой.
Ранее ИИ-агенты умели адаптироваться по первым трем компонентам. Например, беспилотные автомобили адаптируются к меняющимся погодным условиям, скорости движения и пунктам назначения. Последняя из этих компонент — адаптация по действиям — не была до конца изучена и не использовалась в создании моделей. Агенты умели выполнять только фиксированный набор действий, а при появлении новых — требовали переобучения с нуля.
Российские ученые решили эту проблему, создав модель, которая научилась адаптироваться к окружающей среде по действиям. Для этого они взяли за основу модель дистилляции алгоритма, которая ранее являлась самой передовой разработкой в области контекстного обучения, и провели три модификации: отказались от конечного линейного слоя, внедрили кодировку случайными векторами и контекст.
 
ТехнологииРоссияИскусственный интеллект (ИИ)Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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