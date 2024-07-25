https://ria.ru/20240725/gubernator-1961954556.html

Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени

Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени - РИА Новости, 25.07.2024

Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что от его лица людям звонят мошенники по видеосвязи. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:56

2024-07-25T14:56

2024-07-25T14:56

происшествия

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что от его лица людям звонят мошенники по видеосвязи. "Участились случаи, когда от моего имени звонят мошенники. Теперь знакомые мне сообщают о подозрительных видеозвонках, которые поступают якобы от меня в мессенджеры. Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Также губернатор попросил сообщать обо всех подобных звонках в полицию.

https://ria.ru/20240624/fake-1955171589.html

омская область

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2024

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происшествия, омская область, виталий хоценко