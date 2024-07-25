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Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени - РИА Новости, 25.07.2024
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14:56 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gubernator-1961954556.html
Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени
Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени - РИА Новости, 25.07.2024
Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что от его лица людям звонят мошенники по видеосвязи. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:56
2024-07-25T14:56
происшествия
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что от его лица людям звонят мошенники по видеосвязи. "Участились случаи, когда от моего имени звонят мошенники. Теперь знакомые мне сообщают о подозрительных видеозвонках, которые поступают якобы от меня в мессенджеры. Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Также губернатор попросил сообщать обо всех подобных звонках в полицию.
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происшествия, омская область, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Виталий Хоценко
Омский губернатор рассказал, что мошенники звонят людям от его имени

Омский губернатор рассказал, что от его имени мошенники звонят людям по видео

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что от его лица людям звонят мошенники по видеосвязи.
«
"Участились случаи, когда от моего имени звонят мошенники. Теперь знакомые мне сообщают о подозрительных видеозвонках, которые поступают якобы от меня в мессенджеры. Обращаюсь ко всем: не имею привычки звонить людям по видеосвязи. Очень прошу быть бдительными и не отвечать на подозрительные сообщения, вызовы", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Также губернатор попросил сообщать обо всех подобных звонках в полицию.
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