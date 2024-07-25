https://ria.ru/20240725/gubernator-1961884868.html

Бусаргин, о гибели сына которого писали СМИ, поблагодарил за поддержку

Бусаргин, о гибели сына которого писали СМИ, поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 25.07.2024

Бусаргин, о гибели сына которого писали СМИ, поблагодарил за поддержку

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, о гибели сына которого в ДТП писали СМИ, в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за поддержку в тяжелые для... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:38

2024-07-25T10:38

2024-07-25T11:41

происшествия

авто

саратовская область

россия

саратов

роман бусаргин

lada vesta

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САМАРА, 25 июл - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, о гибели сына которого в ДТП писали СМИ, в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за поддержку в тяжелые для семьи дни и отметил, что вернулся к работе. Ранее в региональном ГУ МВД России сообщали, что в понедельник 19-летний саратовец за рулем Lada Granta в Саратове не справился с управлением и наехал на припаркованный грузовик MAN. В результате аварии пассажиры легковушки 19 и 17 лет скончались на месте. СМИ сообщали, что в аварии погиб несовершеннолетний сын Бусаргина - Иван. Официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали. "Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни. Сегодня вернулся к работе", - написал Бусаргин.В комментариях к предыдущему посту губернатора в Telegram-канале саратовцы оставили более тысячи комментариев с соболезнованиями.

https://ria.ru/20240725/blogersha-1961843270.html

саратовская область

россия

саратов

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происшествия, авто, саратовская область, россия, саратов, роман бусаргин, lada vesta