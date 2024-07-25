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В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте" - РИА Новости, 25.07.2024
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01:52 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html
В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте"
В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте" - РИА Новости, 25.07.2024
В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте"
Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T01:52
2024-07-25T01:52
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2"."Что касается опасностей — если теоретически представить себе приход к власти коллективного "Национального движения" (оппозиции — Прим. Ред.), например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, что не через два-три месяца, а через несколько дней Грузия станет вторым фронтом", — заявил Кобахидзе.Премьер добавил, что может гарантировать такое развитие событий на основе имеющейся информации и опыта прошлого.Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России. Он также обещал не допустить "украинизации" страны.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" создала к выборам новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе
В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте"

Кобахидзе: в случае победы оппозиции Грузия станет вторым фронтом против РФ

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2".
«
"Что касается опасностей — если теоретически представить себе приход к власти коллективного "Национального движения" (оппозиции — Прим. Ред.), например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, что не через два-три месяца, а через несколько дней Грузия станет вторым фронтом", — заявил Кобахидзе.
Премьер добавил, что может гарантировать такое развитие событий на основе имеющейся информации и опыта прошлого.
Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России. Он также обещал не допустить "украинизации" страны.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" создала к выборам новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
Панорама Тбилиси. На переднем плане — храм Метехи, на заднем — православный кафедральный собор Цминда Самеба - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Это только начало. У границ России готовят новую горячую точку
10 июля, 08:00
 
В миреГрузияРоссияИраклий Кобахидзе
 
 
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