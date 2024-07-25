https://ria.ru/20240725/gruziya-1961845776.html

В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте"

В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте" - РИА Новости, 25.07.2024

В Грузии выступили с предупреждением о "втором фронте"

Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T01:52

2024-07-25T01:52

2024-07-25T01:52

в мире

грузия

россия

ираклий кобахидзе

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Грузия в случае победы оппозиции на осенних выборах в считанные дни станет "вторым фронтом", заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави 2"."Что касается опасностей — если теоретически представить себе приход к власти коллективного "Национального движения" (оппозиции — Прим. Ред.), например, к ноябрю, после выборов, я вам гарантирую, что не через два-три месяца, а через несколько дней Грузия станет вторым фронтом", — заявил Кобахидзе.Премьер добавил, что может гарантировать такое развитие событий на основе имеющейся информации и опыта прошлого.Представители правящей партии Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России. Он также обещал не допустить "украинизации" страны.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" создала к выборам новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".

https://ria.ru/20240710/tochka-1958573384.html

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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе