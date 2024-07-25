https://ria.ru/20240725/gruppirovka-1961913201.html

Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке

Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке - РИА Новости, 25.07.2024

Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке

Российская группировка войск "Запад" в связи с активным продвижением на купянском участке фронта подтянула и оборудовала тыловые подразделения, в том числе... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:23

2024-07-25T12:23

2024-07-25T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783511039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb3a7731f36f49eb8ee3f4d9509f3e8c.jpg

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в связи с активным продвижением на купянском участке фронта подтянула и оборудовала тыловые подразделения, в том числе оборудовала подземный хлебозавод для бойцов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки с позывным "Саратов". Ранее начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ. "В связи с продвижением на купянском участке фронта подразделений группировки войск "Запад" также за подразделениями продвигается и тыловое обеспечение группировки: появляются новые хлебозаводы, столовые, чтобы своевременно до военнослужащих поступал свежий хлеб, хлебобулочные различные изделия и была также горячая пища", - сообщил "Саратов". По словам бойца с позывным "Рус", в сутки на подземном хлебозаводе выпекают порядка 900 буханок хлеба, а также 400 различных булочек для бойцов. После изготовления горячий хлеб отправляют на передовые позиции. "Приезжают сами иногда, спрашивают еще, благодарят, спасибо говорят", - рассказал "Рус"."Также обустраиваются и банно-прачечные комплексы, строятся полевые храмы... Все также оборудовано под землей на нескольких метрах и протяженностью также свыше ста метров... Постирочные, помывочные, банные комплексы – все, чтоб военнослужащие, выходя с позиции, могли прийти отдохнуть, помыться, постираться вот и немножко подумать о доме", - добавил "Саратов".

https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html

https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область