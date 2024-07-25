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Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке - РИА Новости, 25.07.2024
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12:23 25.07.2024 (обновлено: 12:37 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gruppirovka-1961913201.html
Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке
Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке - РИА Новости, 25.07.2024
Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке
Российская группировка войск "Запад" в связи с активным продвижением на купянском участке фронта подтянула и оборудовала тыловые подразделения, в том числе... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:23
2024-07-25T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в связи с активным продвижением на купянском участке фронта подтянула и оборудовала тыловые подразделения, в том числе оборудовала подземный хлебозавод для бойцов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки с позывным "Саратов". Ранее начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ. "В связи с продвижением на купянском участке фронта подразделений группировки войск "Запад" также за подразделениями продвигается и тыловое обеспечение группировки: появляются новые хлебозаводы, столовые, чтобы своевременно до военнослужащих поступал свежий хлеб, хлебобулочные различные изделия и была также горячая пища", - сообщил "Саратов". По словам бойца с позывным "Рус", в сутки на подземном хлебозаводе выпекают порядка 900 буханок хлеба, а также 400 различных булочек для бойцов. После изготовления горячий хлеб отправляют на передовые позиции. &quot;Приезжают сами иногда, спрашивают еще, благодарят, спасибо говорят&quot;, - рассказал &quot;Рус&quot;."Также обустраиваются и банно-прачечные комплексы, строятся полевые храмы... Все также оборудовано под землей на нескольких метрах и протяженностью также свыше ста метров... Постирочные, помывочные, банные комплексы – все, чтоб военнослужащие, выходя с позиции, могли прийти отдохнуть, помыться, постираться вот и немножко подумать о доме", - добавил "Саратов".
https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html
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безопасность, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Бойцы "Запада" оборудовали подземный хлебозавод на Купянском участке

Группировка "Запад" оборудовала подземный хлебозавод на Купянском участке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ грузит поддоны с хлебом
Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с хлебом - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ грузит поддоны с хлебом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 25 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в связи с активным продвижением на купянском участке фронта подтянула и оборудовала тыловые подразделения, в том числе оборудовала подземный хлебозавод для бойцов, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки с позывным "Саратов".
Ранее начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения группировки "Запад" за минувшие сутки овладели 35 опорными пунктами ВСУ.
Новейший полевой хлебозавод, развернутый тыловиками группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Минобороны рассказало о новейшем полевом хлебозаводе группировки войск "Юг"
26 марта, 05:57
"В связи с продвижением на купянском участке фронта подразделений группировки войск "Запад" также за подразделениями продвигается и тыловое обеспечение группировки: появляются новые хлебозаводы, столовые, чтобы своевременно до военнослужащих поступал свежий хлеб, хлебобулочные различные изделия и была также горячая пища", - сообщил "Саратов".
По словам бойца с позывным "Рус", в сутки на подземном хлебозаводе выпекают порядка 900 буханок хлеба, а также 400 различных булочек для бойцов. После изготовления горячий хлеб отправляют на передовые позиции.
«

"Приезжают сами иногда, спрашивают еще, благодарят, спасибо говорят", - рассказал "Рус".

"Также обустраиваются и банно-прачечные комплексы, строятся полевые храмы... Все также оборудовано под землей на нескольких метрах и протяженностью также свыше ста метров... Постирочные, помывочные, банные комплексы – все, чтоб военнослужащие, выходя с позиции, могли прийти отдохнуть, помыться, постираться вот и немножко подумать о доме", - добавил "Саратов".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
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