https://ria.ru/20240725/gospodderzhka-1961977765.html

Увлечение путешествиями можно превратить в свое дело благодаря господдержке

Увлечение путешествиями можно превратить в свое дело благодаря господдержке - РИА Новости, 25.07.2024

Увлечение путешествиями можно превратить в свое дело благодаря господдержке

Путешествия всегда были привлекательными, так как людям нужна смена обстановки и новые впечатления. Каждый сам выбирает себе наиболее подходящий отдых: кому-то... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T16:35

2024-07-25T16:35

2024-07-25T16:35

твой бизнес

поддержка бизнеса

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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Путешествия всегда были привлекательными, так как людям нужна смена обстановки и новые впечатления. Каждый сам выбирает себе наиболее подходящий отдых: кому-то по душе сплавление по горной реке и походные туры, а кто-то предпочитает отдых на пляже и автобусные экскурсии. Однако от того, как эти впечатления организованы и будет зависеть послевкусие поездки. Огромный вклад в развитие туротрасли вносит бизнес. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" есть возможность получить поддержку и развивать свою небольшую гостиницу или кафе, придумать интересную экскурсию или тур и многое другое.По прогнозам АТОР, в 2024 году количество организованных поездок по России с целью отдыха увеличится на 10-15% и составит 44-46 миллионов поездок."В целом по стране – с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, – до 2030 года турпоток должен практически удвоиться, до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое – до пяти процентов. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет", - сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что туристическая отрасль оказывает мультипликативное влияние на занятость, на производство в смежных секторах. Президент поставил задачу увеличить ее долю в валовом внутреннем продукте за шесть лет до 5%. А экспорт услуг в этой сфере – в три раза. Причем число ежегодных поездок по стране должно вырасти до 140 миллионов."Главное – сделать путешествия по России еще более интересными и комфортными. Как для наших граждан, так и для иностранных туристов. Чтобы была возможность познакомиться с нашей страной, ее историей, уникальными природными богатствами. И конечно, пользоваться доступным качественным сервисом", - сообщил премьер-министр.Бизнес может получить по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства": льготный кредит на строительства и реконструкцию отелей, поддержку на создание модульных гостиниц, грант на развитие туристического проекта или подобрать национальный туристический маршрут для поездки.Безопасный треккингПредприниматель Дмитрий Рыжиков из Краснодарского края с юности увлекался туризмом, а в 2017 году сделал из своего хобби бизнес. Так появился проект Лагонаки.ру – туристическая компания, предоставляющая услуги по организации отдыха, развлечений в горах, бронированию гостиниц частным и корпоративным клиентам на территории Краснодарского края и Адыгеи.Кроме того, вместе с туристическим направлением предприниматель развивает направление безопасности туристов для всей индустрии."У меня родилась идея создать геоинформационную систему, которая позволит не просто видеть на экране монитора идущего, к примеру, по Кавказскому биосферному заповеднику туриста. Она сможет разграничить саму территорию: на безопасную, средней опасности и опасную", — поделился Рыжиков.В Центре прототипирования помогли предпринимателю разработать 3D-модель корпуса устройства, который стал прототипом трекера, работающего в Геоинформационной системе "Пихта". Это система мониторинга туристических групп в горах и других труднодоступных местах.В планах у Рыжикова оснастить базовыми станциями самые распространенные горнолыжные курорты и туристские маршруты, а впоследствии и каждый природный участок России. При развитии низкоорбитальной спутниковой Российской группировки расширение возможностей системы будет значительно увеличено. Кроме того, он отметил, что в данный момент проект ищет инвестора.Как рассказали в Корпорации МСП, летом малому и среднему бизнесу на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. Через "Витрину инвестиционных проектов" предприниматели теперь смогут размещать свои предложения, которые сможет увидеть более 850 тысяч пользователей портала. Привлечение инвесторов может быть альтернативой поиску заемных средств для реализации проектов.Путешествия с прицепомИльдар Сунагатов из Республики Татарстан основал компанию PetSun вместе со своим бывшим коллегой. Компания с 2018 года производит туристические прицепы и дома на колесах до 750 килограмм."Идея зародилась еще в 2015 году, а в 2018 году мы основали эту компанию. До этого мы работали в машиностроительном предприятии и проектным методом изготовили один автодом, в качестве эксперимента, мы в то время были в найме. Наш руководитель любил новые проекты, а мы экспериментировали и делали новые продукты. Это была такая работа, которая не пошла в серию, мы сделали автодом и дальше не стали развиваться, потому что в то время это было непопулярное направление", - сообщил РИА Новости Сунагатов.Однако с тех пор в голове предпринимателя сидела эта идея и он вместе с главным конструктором ушел с предприятия, основав в 2018 году фирму. Фонд поддержки предпринимательства Республики оказывает им помощь по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".По словам Сунагатова, со временем фирма начала быть узнаваемой, появились заказы, расширился ассортимент продукции, начались поставки в Германию, в Татарстан и по всей России. Из дальних - Благовещенск, Владивосток, Сахалин."С 2022 года пришла идея упаковать направление и предлагать что-то вроде франшизы. У нас на сегодняшний день по условно франшизе открыты производства в Наро-Фоминске, Челябинске и Сочи. Также помогли открыть производство в Екатеринбурге, Оренбурге и Новосибирске. Головной офис в Азнакаево", - сказал Сунагатов.С 2023 года компания перешла на новый формат прицепов – Шпиц. Его особенность в том, что он был создан из пожеланий клиентов. Это прицеп на четверых, где можно стоять, есть кухня и душ. Прицеп получился легким и маневренным, его можно перевозить легковым автомобилем, не имея дополнительных прав на это. С 2018 года было выпущено более 250 единиц прицепов, из них Шпицов около 50 единиц.В планах у предпринимателя много идей, и много желаний в развитии фирмы. Кроме того, в будущем планируется издательство книги о предпринимательском пути данного производства.Водный туризмАнна и Александр Комковы из Пермского края занимаются семейным бизнесом. Вместе они создали проект "Акватрейл", открыли парк-отель "Панорамный" в поселке Усьва, а теперь хотят открыть кемпинг."Мы начали наш проект в 2020 году, тогда только начал развиваться внутренний туризм в результате пандемии, закрытия границ, стало это востребовано. И у нас было желание начать совместный проект с мужем, до этого мы работали по отдельности в других сферах. И так совпало, что мы начали заниматься внутренним туризмом, организацией активного отдыха и тогда выбрали такой формат путешествий - речных на кайяках, потому что тогда в нашем регионе никто этим не занимался, мы были первыми", - сообщила РИА Новости Анна.По ее словам, начали проводить короткие экскурсии, сплавы по рекам Пермского края.Сейчас семья развивает это направление, каждый год появляются новые маршруты, обновляется оборудование. Также предприниматели участвуют в грантах регионального Минтуризма, которые выделяются на развитие туристических туров, что позволяет улучшать услуги проекта и покупать современное оборудование.В 2023 году предприниматели получили субсидию на парк-отель "Панорамный" и до декабря должны были построить дома и построили их. В результате в феврале 2024 года отель запустили в поселке Усьва. Там располагается четыре домика, купол сфера, а также баня с панорамным окном.Принимаются туристы из разных регионов. Также есть свои туры с проживанием в комплексе."Мы брали займ на строительство комплекса, в микрофинансовой организации Пермского края. В принципе в центре "Мой бизнес" много услуг полезных. В этом году мы обратились за поддержкой для регистрации товарного знака "Акватрейл". В планах – развивать этот проект, в том числе на других территориях и вот сейчас занимаемся регистрацией знака", - продолжила Комкова.В планах у семьи – открыть кемпинг следующим летом. Рядом с парк-отелем есть смежный участок, который уже подготовлен для строительства, также подготовлена инфраструктура, электричество, вода. Кемпинг будет строиться собственными силами.Для открытия своего дела – отеля, ресторана, аптеки и других видов бизнеса – предпринимателю необходимо получить лицензию или разрешение. Раньше приходилось собирать в бумажном виде пакеты документов, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию сразу в несколько ведомств. В 2021 году правительство запустило пилотный проект для ее упрощения. Он реализуется под руководством вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Сейчас получить необходимые документы можно на портале Госуслуг - свыше 420 наиболее востребованных бизнесом видов разрешительных режимов, включая 51 лицензию. Простой порядок действий позволяет предпринимателю пользоваться сервисом интуитивно. В режиме реального времени можно отслеживать ход рассмотрения своего обращения.По всем вопросам начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" в своем регионе. Поддержка оказывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

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https://ria.ru/20240716/skfo-1959948352.html

https://ria.ru/20240705/turotrasl-1957636450.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , россия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм