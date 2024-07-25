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Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
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12:58 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gosizmena-1961928027.html
Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ
Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024
Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ
Задержанный силовиками за финансирование ВСУ житель Орловской области осужден на 12 лет колонии за государственную измену, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:58
2024-07-25T12:58
происшествия
орловская область
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный силовиками за финансирование ВСУ житель Орловской области осужден на 12 лет колонии за государственную измену, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону. "УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", – говорится в релизе. По данным управления, мужчина по собственной инициативе перевел деньги на специальный счет Национального банка Украины, открытый для сбора на нужды ВСУ. Следователи вели в отношении фигуранта уголовное дело по статье "государственная измена", решением суда он признан виновным. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на год", – добавили в ведомстве.
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происшествия, орловская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Орловская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ

В Орловской области мужчина получил 12 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный силовиками за финансирование ВСУ житель Орловской области осужден на 12 лет колонии за государственную измену, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
"УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", – говорится в релизе.
По данным управления, мужчина по собственной инициативе перевел деньги на специальный счет Национального банка Украины, открытый для сбора на нужды ВСУ. Следователи вели в отношении фигуранта уголовное дело по статье "государственная измена", решением суда он признан виновным.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на год", – добавили в ведомстве.
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ПроисшествияОрловская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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