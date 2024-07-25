https://ria.ru/20240725/gosizmena-1961928027.html

Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ

Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ - РИА Новости, 25.07.2024

Житель Орловской области получил 12 лет колонии за финансирование ВСУ

Задержанный силовиками за финансирование ВСУ житель Орловской области осужден на 12 лет колонии за государственную измену, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:58

2024-07-25T12:58

2024-07-25T12:58

происшествия

орловская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержанный силовиками за финансирование ВСУ житель Орловской области осужден на 12 лет колонии за государственную измену, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону. "УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России", – говорится в релизе. По данным управления, мужчина по собственной инициативе перевел деньги на специальный счет Национального банка Украины, открытый для сбора на нужды ВСУ. Следователи вели в отношении фигуранта уголовное дело по статье "государственная измена", решением суда он признан виновным. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на год", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240718/gosizmena-1960387854.html

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происшествия, орловская область, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)