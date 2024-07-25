https://ria.ru/20240725/gosduma-1961926901.html

Проект о штрафах за преследование направили в правительство

Проект о штрафах за преследование направили в правительство - РИА Новости, 25.07.2024

Проект о штрафах за преследование направили в правительство

Межфракционный законопроект об административном и уголовном наказании за "систематическое преследование жертвы" направлен на заключение в правительство,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:55

2024-07-25T12:55

2024-07-25T12:55

общество

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Межфракционный законопроект об административном и уголовном наказании за "систематическое преследование жертвы" направлен на заключение в правительство, рассказала РИА Новости пресс-служба "Новых людей". "Законопроект направлен на отзыв в правительство", - сообщила пресс-служба. Согласно тексту документа, который есть в распоряжении РИА Новости, УК и КоАП РФ предлагается дополнить статьей "Навязчивое преследование". Под ним понимается "систематическое преследование другого лица или нежелательное вторжение в его частную жизнь с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия". Согласно вносимым изменениям, за такое преследование может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с запретом совершения определенных действий или административный арест на срок до семи суток. В случае повторного нарушения за преследование предлагается наказывать штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года, обязательными работами до 100 часов, либо принудительными работами до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные в отношении в отношении двух или более лиц, с применением насилия, по найму или с использованием своего служебного положения предлагается наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. "Под нежелательным вторжением в частную жизнь другого лица с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия следует понимать неоднократные умышленные действия, направленные на установление контакта с лицом, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, сети "Интернет", почтовой переписки, направления любого рода подарков, а равно иных действий, главной целью которых является привлечение внимания лица, причинившие лицу нравственные страдания, после получения предупреждения о необходимости прекратить указанные действия", - уточняется в проекте закона. Данные наказания не должны распространяться на супругов, а также сожителей, сказано в примечаниях.

https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html

https://ria.ru/20240617/zakon-1953297046.html

https://ria.ru/20240715/rpts-1959785576.html

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общество, россия