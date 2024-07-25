https://ria.ru/20240725/gosduma-1961862963.html

В Госдуме предложили ввести основы самозащиты для школьниц

В Госдуме предложили ввести основы самозащиты для школьниц - РИА Новости, 25.07.2024

В Госдуме предложили ввести основы самозащиты для школьниц

Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова отправила в Минпросвещения запрос с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:03

2024-07-25T09:03

2024-07-25T09:42

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Анна Скрозникова отправила в Минпросвещения запрос с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для школьниц старших классов. Такая инициатива была подготовлена в рамках проекта партии "Новые люди" по обучению женщин самозащите "Бить надо первой". "Прошу вас в пределах своей компетенции способствовать реализации комплекса мер по самозащите девушек и рассмотреть возможность разработки отдельного блока/модуля для включения в программы по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций и учреждений среднего профессионального образования, предусматривающий обучение приёмам самозащиты", - сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Депутат отмечает, что насилие в отношении женщин в семье и обществе возрастает и затрагивает всех женщин, независимо от имущественного и социального положения, а самые уязвимые – несовершеннолетние. "Как показывает практика, правоохранители не могут в полной мере оградить несовершеннолетних и женщин от разного рода насилия. Большинство жертв жестоких нападений и издевательств просто молчат, поскольку не верят в способность правоохранительных органов обеспечить их защиту от насилия", - добавляет Скрозникова.

https://ria.ru/20231227/zapret-1918342860.html

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общество