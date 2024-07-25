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Госдеп прокомментировал возможный диалог с КНР по вооружениям

Госдеп прокомментировал возможный диалог с КНР по вооружениям - РИА Новости, 25.07.2024

Госдеп прокомментировал возможный диалог с КНР по вооружениям

США заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с КНР по контролю над вооружениями, однако считают, что Пекин не должен выдвигать для этого... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T21:37

2024-07-25T21:37

2024-07-25T21:48

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. США заинтересованы в том, чтобы вступить в двухсторонний диалог с КНР по контролю над вооружениями, однако считают, что Пекин не должен выдвигать для этого предварительные условия, заявила в четверг помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт."Мы надеемся на то, что нам удастся вступить с ними в диалог по сокращению рисков, и они увидят ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации", - сказала Стюарт, выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги*.При этом, по ее мнению, США и Китай должны работать над выстраиванием взаимного доверия и не пытаться использовать тематику стратегических рисков в качестве "разменной монеты" в двухсторонних отношениях. При этом, добавила Стюарт, это не должно сопровождаться выдвижением предварительных условий.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

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в мире, китай, пекин, сша, фонд карнеги, государственный департамент сша