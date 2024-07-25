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США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп - РИА Новости, 25.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 25.07.2024 (обновлено: 21:51 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/gosdep-1962044452.html
США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп
США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп - РИА Новости, 25.07.2024
США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп
Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T21:19
2024-07-25T21:51
сша
россия
специальная военная операция на украине
украина
фонд карнеги
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.&quot;(Они) заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это&quot;, — сказала она на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги*.Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, как учитывать стратегические арсеналы Франции и Великобритании в совокупном ударном потенциале НАТО.Как заявлял в мае прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240725/ukraina-1961992710.html
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сша, россия, украина, фонд карнеги, в мире
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Фонд Карнеги, В мире
США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп

Госдеп: США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
«

"(Они) заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это", — сказала она на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги*.

Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.
В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, как учитывать стратегические арсеналы Франции и Великобритании в совокупном ударном потенциале НАТО.
Как заявлял в мае прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаФонд КарнегиВ мире
 
 
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