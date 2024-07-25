США не откажутся от поддержки Украины ради диалога с Россией, заявил Госдеп
Госдеп: США не откажутся от поддержки Украины ради возобновления диалога с РФ
© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Вашингтон не намерен прекращать поддержку Киева ради возобновления диалога с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.
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"(Они) заявляют, что мы должны согласиться на какие-то требования, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы не пойдем на это", — сказала она на выступлении в аналитическом Фонде Карнеги*.
Москва и Вашингтон запустили регулярный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве летом 2021 года. Там же впоследствии прошли несколько раундов межведомственных консультаций. После начала российской специальной военной операции на Украине все форматы диалога были свернуты.
В прошлом году в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, как учитывать стратегические арсеналы Франции и Великобритании в совокупном ударном потенциале НАТО.
Как заявлял в мае прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, серьезных разговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями не идет, последние остатки правовой базы рассыпаются, ответственность за это целиком и полностью лежит на США.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.