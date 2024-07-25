https://ria.ru/20240725/gorlovka-1962012947.html

При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель

При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024

При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель

Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии натовского калибра, один из снарядов попал в магазин, в результате чего погиб мирный житель, передает РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:04

2024-07-25T18:04

2024-07-25T18:05

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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии натовского калибра, один из снарядов попал в магазин, в результате чего погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Прямое попадание снаряда пришлось в крышу магазина "София", который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома. Один из сотрудников магазина скончался от полученных травм. "Я была дома, но слышала. Но я не думала, что это в магазин попало. Крыша оборвалась и камнями его (погибшего - ред.) забило, голову на две части разбило. А раненые в доме есть", - рассказала РИА Новости сотрудница магазина Людмила. Сам дом также получил повреждения по всему периметру здания со стороны, где взорвался снаряд. В доме ранения получили еще по меньшей мере 5 жильцов. "Находилась на кухне, пила кофе, почувствовала удар в плечо, а потом уже дым, свист, взрыв и все остальное. Вылетел весь балкон полностью, внутри и снаружи все. В зале повылетали окна, шкаф побило, люстры, стены, новый холодильник, купили только вчера", - заявила одна из пострадавших Любовь. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 2 мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 4 объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, россия, происшествия