https://ria.ru/20240725/gorlovka-1962012947.html
При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель
При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024
При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель
Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии натовского калибра, один из снарядов попал в магазин, в результате чего погиб мирный житель, передает РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:04
2024-07-25T18:04
2024-07-25T18:05
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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии натовского калибра, один из снарядов попал в магазин, в результате чего погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Прямое попадание снаряда пришлось в крышу магазина "София", который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома. Один из сотрудников магазина скончался от полученных травм. "Я была дома, но слышала. Но я не думала, что это в магазин попало. Крыша оборвалась и камнями его (погибшего - ред.) забило, голову на две части разбило. А раненые в доме есть", - рассказала РИА Новости сотрудница магазина Людмила. Сам дом также получил повреждения по всему периметру здания со стороны, где взорвался снаряд. В доме ранения получили еще по меньшей мере 5 жильцов. "Находилась на кухне, пила кофе, почувствовала удар в плечо, а потом уже дым, свист, взрыв и все остальное. Вылетел весь балкон полностью, внутри и снаружи все. В зале повылетали окна, шкаф побило, люстры, стены, новый холодильник, купили только вчера", - заявила одна из пострадавших Любовь. В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 2 мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 4 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240724/ataki-1961830570.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Россия, Происшествия
При обстреле Горловки натовскими снарядами погиб мирный житель
Сотрудник магазина погиб при обстреле Горловки со стороны ВСУ
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли Горловку в ДНР из артиллерии натовского калибра, один из снарядов попал в магазин, в результате чего погиб мирный житель, передает корреспондент РИА Новости.
Прямое попадание снаряда пришлось в крышу магазина "София", который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома. Один из сотрудников магазина скончался от полученных травм.
"Я была дома, но слышала. Но я не думала, что это в магазин попало. Крыша оборвалась и камнями его (погибшего - ред.) забило, голову на две части разбило. А раненые в доме есть", - рассказала РИА Новости сотрудница магазина Людмила.
Сам дом также получил повреждения по всему периметру здания со стороны, где взорвался снаряд. В доме ранения получили еще по меньшей мере 5 жильцов.
"Находилась на кухне, пила кофе, почувствовала удар в плечо, а потом уже дым, свист, взрыв и все остальное. Вылетел весь балкон полностью, внутри и снаружи все. В зале повылетали окна, шкаф побило, люстры, стены, новый холодильник, купили только вчера", - заявила одна из пострадавших Любовь.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили РИА Новости, что судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ
применили "натовскую" артиллерию калибром 155 миллиметров.
По сообщениям Представительства ДНР
в СЦКК
, за прошедшие сутки ВСУ 32 раза обстреляли территорию республики, выпустив 76 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 2 мирных жителя, еще 1 погиб. Повреждения получили 3 жилых домостроения и еще 4 объекта гражданской инфраструктуры.