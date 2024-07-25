https://ria.ru/20240725/germaniya-1961858288.html
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат - РИА Новости, 25.07.2024
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат
Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:46
2024-07-25T07:46
2024-07-25T11:04
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ.На записи, распространившейся в соцсетях, видно, как по украинским солдатам, которые идут тесным строем в колонне, прилетает мина, после чего многие из бойцов падают, а остальные разбегаются."Какого черта? Это верная смерть", — прокомментировал видео Рёпке.Журналист усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров и предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Он отметил, что, находясь в зоне боевых действий, ему объяснили необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.Ранее Рёпке признал, что украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
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в мире, германия, вооруженные силы украины, спецоперация
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат
Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ