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"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат - РИА Новости, 25.07.2024
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07:46 25.07.2024 (обновлено: 11:04 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/germaniya-1961858288.html
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат - РИА Новости, 25.07.2024
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат
Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T07:46
2024-07-25T11:04
в мире
германия
вооруженные силы украины
спецоперация
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ.На записи, распространившейся в соцсетях, видно, как по украинским солдатам, которые идут тесным строем в колонне, прилетает мина, после чего многие из бойцов падают, а остальные разбегаются.&quot;Какого черта? Это верная смерть&quot;, — прокомментировал видео Рёпке.Журналист усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров и предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Он отметил, что, находясь в зоне боевых действий, ему объяснили необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.Ранее Рёпке признал, что украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961522650.html
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в мире, германия, вооруженные силы украины, спецоперация
В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
"Какого черта?" В Германии поразились удару по колонне украинских солдат

Немецкого журналиста удивил российский удар по колонне солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО
Военнослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России подготавливает 82-миллиметровый миномет в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети X поразился видео минометного удара по колонне украинских солдат, усомнившись в компетентности офицеров ВСУ.
На записи, распространившейся в соцсетях, видно, как по украинским солдатам, которые идут тесным строем в колонне, прилетает мина, после чего многие из бойцов падают, а остальные разбегаются.
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"Какого черта? Это верная смерть", — прокомментировал видео Рёпке.

Журналист усомнился в компетентности командовавших украинцами офицеров и предположил, что попавшие под обстрел солдаты были неопытны. Он отметил, что, находясь в зоне боевых действий, ему объяснили необходимость соблюдать дистанцию в три-пять метров.
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Ранее Рёпке признал, что украинская армия начала стремительно оставлять позиции и активно отступать. Журналист также отметил эффективное использование российскими военными авиабомб. По его словам, ВСУ бессильны против этого вида оружия.
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