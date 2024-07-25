https://ria.ru/20240725/germanija-1962037849.html

В Германии арестовали двух россиян за сбор денег для ИГ*

В Германии арестовали двух россиян за сбор денег для ИГ* - РИА Новости, 25.07.2024

В Германии арестовали двух россиян за сбор денег для ИГ*

В ФРГ арестованы два гражданина Российской Федерации, они обвиняются в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T20:23

2024-07-25T20:23

2024-07-25T20:23

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гамбург (город)

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. В ФРГ арестованы два гражданина Российской Федерации, они обвиняются в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает генеральная прокуратура Германии. "Сегодня, 25 июля 2024 года, Федеральная прокуратура арестовала российских граждан Абдулрашида Д. и Суркхо З. в округе герцогства Лауэнбург и в Гамбурге", - говорится в разосланном сообщении. Помимо этого, прошли и обыски на объектах в Берлине, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейне и Саксонии. Арестованные обвиняются в том, что в начале лета 2022 года вступили в преступную организацию с целью сбора денег в Германии и других европейских странах для последующей передачи средств в распоряжение террористической группировки ИГ*. Отмечается, что деньги использовались для помощи заключенным женам боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240719/terakt-1960639596.html

германия

россия

берлин (город)

гамбург (город)

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в мире, германия, россия, берлин (город), исламское государство*, гамбург (город)