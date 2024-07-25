https://ria.ru/20240725/genprokuror-1961889346.html
Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности
Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 25.07.2024
Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности
Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран ШОС поддержать идею принятия конвенции ООН против киберпреступности. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:56
2024-07-25T10:56
2024-07-25T10:56
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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран ШОС поддержать идею принятия конвенции ООН против киберпреступности. "В настоящее время не существует глобального международного договора в данной сфере, и преступники всех мастей, зная об этом, действуют, не опасаясь ответственности за свои деяния", - сказал он, выступая в Бишкеке на заседании генпрокуроров стран ШОС. Таким инструментом под эгидой ООН могла бы стать всеобъемлющая международная конвенция о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, которая разрабатывается на площадке специального межправительственного комитета. "Однако США и их сателлиты выступают категорически против широкого охвата, заявляя, что имеющихся международно-правовых механизмов уже достаточно для сотрудничества. Мы четко понимаем, что за такой неконструктивной позицией западников скрываются интересы IТ-гигантов и их кураторов", - отметил Краснов. По его словам, в предлагаемой конвенции закрепляются положения "о криминализации самого широкого круга деяний, совершенных с использованием ИКТ, в том числе таких опасных, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также о предоставлении правоохранительным органам достаточных полномочий по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений". "Намерения России заключаются в вовлечении в транснациональное взаимодействие государств всего мира путем имплементации предлагаемых положений конвенции в национальные законодательства, что, безусловно, повысит эффективность международного сотрудничества в сфере ИКТ-преступности", - пояснил Краснов. "В связи с чем, уважаемые коллеги, призываю вас разделить наши подходы к будущему глобальному международному договору и активно выступить с этой позицией на заключительной сессии спецкомитета в Нью-Йорке, которая состоится в период с 29 июля по 9 августа этого года", - добавил он.
https://ria.ru/20240704/shos-1957331190.html
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россия, бишкек, сша, игорь краснов, шос, оон, в мире
Россия, Бишкек, США, Игорь Краснов, ШОС, ООН, В мире
Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности
Краснов призвал прокуроров ШОС продвигать в ООН конвенцию против IT-преступности
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран ШОС поддержать идею принятия конвенции ООН против киберпреступности.
«
"В настоящее время не существует глобального международного договора в данной сфере, и преступники всех мастей, зная об этом, действуют, не опасаясь ответственности за свои деяния", - сказал он, выступая в Бишкеке на заседании генпрокуроров стран ШОС.
Таким инструментом под эгидой ООН могла бы стать всеобъемлющая международная конвенция о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, которая разрабатывается на площадке специального межправительственного комитета.
"Однако США и их сателлиты выступают категорически против широкого охвата, заявляя, что имеющихся международно-правовых механизмов уже достаточно для сотрудничества. Мы четко понимаем, что за такой неконструктивной позицией западников скрываются интересы IТ-гигантов и их кураторов", - отметил Краснов.
По его словам, в предлагаемой конвенции закрепляются положения "о криминализации самого широкого круга деяний, совершенных с использованием ИКТ, в том числе таких опасных, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также о предоставлении правоохранительным органам достаточных полномочий по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений".
"Намерения России заключаются в вовлечении в транснациональное взаимодействие государств всего мира путем имплементации предлагаемых положений конвенции в национальные законодательства, что, безусловно, повысит эффективность международного сотрудничества в сфере ИКТ-преступности", - пояснил Краснов.
"В связи с чем, уважаемые коллеги, призываю вас разделить наши подходы к будущему глобальному международному договору и активно выступить с этой позицией на заключительной сессии спецкомитета в Нью-Йорке, которая состоится в период с 29 июля по 9 августа этого года", - добавил он.