https://ria.ru/20240725/genprokuror-1961889346.html

Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности

Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности - РИА Новости, 25.07.2024

Генпрокурор призвал ШОС продвигать в ООН конвенцию против киберпреступности

Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран ШОС поддержать идею принятия конвенции ООН против киберпреступности. РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:56

2024-07-25T10:56

2024-07-25T10:56

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БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов призвал коллег из стран ШОС поддержать идею принятия конвенции ООН против киберпреступности. "В настоящее время не существует глобального международного договора в данной сфере, и преступники всех мастей, зная об этом, действуют, не опасаясь ответственности за свои деяния", - сказал он, выступая в Бишкеке на заседании генпрокуроров стран ШОС. Таким инструментом под эгидой ООН могла бы стать всеобъемлющая международная конвенция о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, которая разрабатывается на площадке специального межправительственного комитета. "Однако США и их сателлиты выступают категорически против широкого охвата, заявляя, что имеющихся международно-правовых механизмов уже достаточно для сотрудничества. Мы четко понимаем, что за такой неконструктивной позицией западников скрываются интересы IТ-гигантов и их кураторов", - отметил Краснов. По его словам, в предлагаемой конвенции закрепляются положения "о криминализации самого широкого круга деяний, совершенных с использованием ИКТ, в том числе таких опасных, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, а также о предоставлении правоохранительным органам достаточных полномочий по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений". "Намерения России заключаются в вовлечении в транснациональное взаимодействие государств всего мира путем имплементации предлагаемых положений конвенции в национальные законодательства, что, безусловно, повысит эффективность международного сотрудничества в сфере ИКТ-преступности", - пояснил Краснов. "В связи с чем, уважаемые коллеги, призываю вас разделить наши подходы к будущему глобальному международному договору и активно выступить с этой позицией на заключительной сессии спецкомитета в Нью-Йорке, которая состоится в период с 29 июля по 9 августа этого года", - добавил он.

https://ria.ru/20240704/shos-1957331190.html

https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936530908.html

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россия, бишкек, сша, игорь краснов, шос, оон, в мире