https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ - РИА Новости, 25.07.2024
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ
Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:21
2024-07-25T22:21
2024-07-25T22:21
религия
молдавия
москва
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) сообщил на заседании Синода РПЦ в четверг в Москве. На заседании Синода был заслушан доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о помощи, оказанной Московской патриархией приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ "Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за оказанное внимание к нуждам Православной церкви Молдовы", - говориться в сообщении.
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917758804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ
Московская патриархия помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ