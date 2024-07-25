https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html

РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ

РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ - РИА Новости, 25.07.2024

РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ

Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T22:21

2024-07-25T22:21

2024-07-25T22:21

религия

молдавия

москва

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) сообщил на заседании Синода РПЦ в четверг в Москве. На заседании Синода был заслушан доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о помощи, оказанной Московской патриархией приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ "Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за оказанное внимание к нуждам Православной церкви Молдовы", - говориться в сообщении.

https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917758804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, москва, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, московская патриархия