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РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ - РИА Новости, 25.07.2024
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Религия
 
22:21 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/gaz-1962049017.html
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ - РИА Новости, 25.07.2024
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ
Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T22:21
2024-07-25T22:21
религия
молдавия
москва
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) сообщил на заседании Синода РПЦ в четверг в Москве. На заседании Синода был заслушан доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о помощи, оказанной Московской патриархией приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ "Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за оказанное внимание к нуждам Православной церкви Молдовы", - говориться в сообщении.
https://ria.ru/20231224/moldaviya-1917758804.html
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молдавия, москва, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Молдавия, Москва, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Русская православная церковь, Московская Патриархия
РПЦ помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ

Московская патриархия помогла Православной церкви Молдавии оплатить счета за газ

© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Московская патриархия помогла приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, о чем митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян) сообщил на заседании Синода РПЦ в четверг в Москве.
На заседании Синода был заслушан доклад митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о помощи, оказанной Московской патриархией приходам Православной церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ, сообщается в журналах Синода, опубликованных на сайте РПЦ
"Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за оказанное внимание к нуждам Православной церкви Молдовы", - говориться в сообщении.
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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