https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении - РИА Новости, 25.07.2024
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
Российские средства радиоэлектронной борьбы будут угрозой для наземных беспилотников ВСУ, пишет Forbes. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T13:58
2024-07-25T13:58
2024-07-25T13:58
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские средства радиоэлектронной борьбы будут угрозой для наземных беспилотников ВСУ, пишет Forbes."Прямое использование наземных роботов на поле боя будет сложным, и они будут менее эффективными чем люди, которых они должны заменить", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинские силы планируют внедрить наземные беспилотники в свои ряды для использования в боевых действиях для различных целей, но их будут ждать проблемы: российские средства РЭБ не только смогут остановить их, но и перехватить частоты и переписать алгоритмы, настроив их против самих же украинцев.Газета Wall Street Journal десятого июля со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
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технологии, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, forbes, в мире, политика
Технологии, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Forbes, В мире, Политика
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
Forbes: российские средства РЭБ будут угрозой для наземных беспилотников ВСУ