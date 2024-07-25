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Полиция США потеряла доверие к ФБР, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
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14:23 25.07.2024 (обновлено: 14:31 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/fbr-1961946439.html
Полиция США потеряла доверие к ФБР, пишут СМИ
Полиция США потеряла доверие к ФБР, пишут СМИ - РИА Новости, 25.07.2024
Полиция США потеряла доверие к ФБР, пишут СМИ
Подразделения полиции США на местах отказываются делиться информацией с федеральным бюро расследований (ФБР) по причине утраты к нему доверия из-за политической РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:23
2024-07-25T14:31
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения полиции США на местах отказываются делиться информацией с федеральным бюро расследований (ФБР) по причине утраты к нему доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности, пишет издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу. "Они (полицейские - ред.) не только не желают работать с ФБР, но и, как отмечается, решили не делиться с ФБР действенной и существенной информацией о связанной с преступностью и прочей разведывательной деятельности", - говорится в докладе. Причиной, согласно докладу, стала растущая утрата доверия к ведомству среди полицейских подразделений на местах. Как отмечается, в докладе конгрессу США 30 несущих службу и отставных представителей правоохранительных органов заявили, что ФБР "в последние годы" работает в рамках предвзятой политической повестки, а также испытывает проблемы с неэффективным руководством. Сотрудники ведомства не обладают стоящими тактическими навыками, на при этом грубы и высокомерны, отметил один из источников. По словам источников в рядах полиции, чьи слова приводит издание, снижение доверия к ФБР среди них началось с событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия с целью помешать утверждению проигранных им выборов, и последовавшего за ними обыска резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. По их мнению, реакция ведомства на произошедшее в Капитолии была избыточной. Полицейские также отмечали, что не понимают отказа ФБР преследовать ультралевые организации и опасаются сами стать жертвами обвинений в экстремизме за политическую позицию. "Создающийся образ ФБР представляет из себя некомпетентную, грубую и раздутую бюрократию, в которой новое поколение сотрудников, нанятое по квотам для меньшинств, описывается как "абсолютно бесполезная, худшая группа людей", - заключает издание.
https://ria.ru/20240725/fbr-1961917906.html
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в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
Полиция США потеряла доверие к ФБР, пишут СМИ

NYP: полиция США отказывается делиться информацией с ФБР из-за утраты доверия

© AP Photo / Andrew HarnikШтаб-квартира ФБР в Вашингтоне
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Подразделения полиции США на местах отказываются делиться информацией с федеральным бюро расследований (ФБР) по причине утраты к нему доверия из-за политической предвзятости и некомпетентности, пишет издание New York Post со ссылкой на доклад американскому конгрессу.
"Они (полицейские - ред.) не только не желают работать с ФБР, но и, как отмечается, решили не делиться с ФБР действенной и существенной информацией о связанной с преступностью и прочей разведывательной деятельности", - говорится в докладе.
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Причиной, согласно докладу, стала растущая утрата доверия к ведомству среди полицейских подразделений на местах. Как отмечается, в докладе конгрессу США 30 несущих службу и отставных представителей правоохранительных органов заявили, что ФБР "в последние годы" работает в рамках предвзятой политической повестки, а также испытывает проблемы с неэффективным руководством. Сотрудники ведомства не обладают стоящими тактическими навыками, на при этом грубы и высокомерны, отметил один из источников.
По словам источников в рядах полиции, чьи слова приводит издание, снижение доверия к ФБР среди них началось с событий 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия с целью помешать утверждению проигранных им выборов, и последовавшего за ними обыска резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. По их мнению, реакция ведомства на произошедшее в Капитолии была избыточной. Полицейские также отмечали, что не понимают отказа ФБР преследовать ультралевые организации и опасаются сами стать жертвами обвинений в экстремизме за политическую позицию.
"Создающийся образ ФБР представляет из себя некомпетентную, грубую и раздутую бюрократию, в которой новое поколение сотрудников, нанятое по квотам для меньшинств, описывается как "абсолютно бесполезная, худшая группа людей", - заключает издание.
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