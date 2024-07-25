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Директор ФБР сделал неожиданное заявление о покушении на Трампа - РИА Новости, 25.07.2024
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12:33 25.07.2024 (обновлено: 15:24 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/fbr-1961917906.html
Директор ФБР сделал неожиданное заявление о покушении на Трампа
Директор ФБР сделал неожиданное заявление о покушении на Трампа - РИА Новости, 25.07.2024
Директор ФБР сделал неожиданное заявление о покушении на Трампа
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в агентстве есть сомнения по поводу ранения Дональда Трампа во время покушения на его жизнь, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:33
2024-07-25T15:24
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в агентстве есть сомнения по поводу ранения Дональда Трампа во время покушения на его жизнь, сообщает Daily Mail.&quot;При всем уважении к бывшему президенту Дональду Трампу, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные пули&quot;, — цитируют его слова журналисты.Сообщалось, что агенты Секретной службы США, охранявшие Трампа в день покушения, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, об этом свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240724/pokushenie-1961812608.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, кристофер рэй, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Кристофер Рэй, ФБР
Директор ФБР сделал неожиданное заявление о покушении на Трампа

Директор ФБР Рэй: есть сомнения, что Трамп получил пулевое ранение уха

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в агентстве есть сомнения по поводу ранения Дональда Трампа во время покушения на его жизнь, сообщает Daily Mail.
«

"При всем уважении к бывшему президенту Дональду Трампу, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо. Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные пули", — цитируют его слова журналисты.

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Сообщалось, что агенты Секретной службы США, охранявшие Трампа в день покушения, заметили стрелявшего в политика еще до инцидента и сфотографировали его, но потеряли из вида, об этом свидетельствует запись с нагрудной камеры одного из сотрудников.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаКристофер РэйФБР
 
 
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