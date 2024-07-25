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В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики - РИА Новости, 25.07.2024
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10:54 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/fas-1961889025.html
В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики
В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики - РИА Новости, 25.07.2024
В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики
Управление ФАС по Ингушетии запретило "Московской пивоваренной компании" маркировать энергетические напитки знаком качества "халяль", сообщило ведомство. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:54
2024-07-25T10:54
уфас
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Управление ФАС по Ингушетии запретило "Московской пивоваренной компании" маркировать энергетические напитки знаком качества "халяль", сообщило ведомство. "Ингушское УФАС приняло решение о признании наличии нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Московской пивоваренной компании", выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества "халяль", - говорится в сообщении. По данным ведомства, нарушения заключаются в том, что напиток содержит информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно свойств товара. "Энергетик, наносящий вред здоровью, не может считаться халяльным. Использование данной маркировки дает владельцу энергетиков "Gorilla" преимущество перед конкурентами", - отмечает УФАС. По его информации, несмотря на заявления производителей энергетических напитков, "действительно существует противоречие между обозначением товара как безвредного и его реальными характеристиками". Ведомство выдало производителю предписание о прекращении маркировки товара знаком качества "халяль". "За допущенное нарушение организацию ждет оборотный штраф", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240321/pivovary-1934639056.html
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уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
УФАС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
В России запретили маркировать знаком "халяль" энергетики

УФАС Ингушетии запретило МПК маркировать энергетики знаком "халяль"

© iStock.com / ancoayМеталлические банки от напитков
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© iStock.com / ancoay
Металлические банки от напитков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 25 июл – РИА Новости. Управление ФАС по Ингушетии запретило "Московской пивоваренной компании" маркировать энергетические напитки знаком качества "халяль", сообщило ведомство.
«
"Ингушское УФАС приняло решение о признании наличии нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Московской пивоваренной компании", выразившееся в маркировке энергетических напитков знаком качества "халяль", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, нарушения заключаются в том, что напиток содержит информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно свойств товара.
"Энергетик, наносящий вред здоровью, не может считаться халяльным. Использование данной маркировки дает владельцу энергетиков "Gorilla" преимущество перед конкурентами", - отмечает УФАС.
По его информации, несмотря на заявления производителей энергетических напитков, "действительно существует противоречие между обозначением товара как безвредного и его реальными характеристиками".
Ведомство выдало производителю предписание о прекращении маркировки товара знаком качества "халяль".
"За допущенное нарушение организацию ждет оборотный штраф", - подчеркивается в сообщении.
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