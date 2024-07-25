Рейтинг@Mail.ru
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 25.07.2024 (обновлено: 14:36 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион - РИА Новости, 25.07.2024
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:20
2024-07-25T14:36
в мире
львов
украина
ирина фарион
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/29/1524382936_0:0:1591:895_1920x0_80_0_0_e8fba2a7061a899fc68483b1692470fa.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ, сообщает агентство "Украинские новости". В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. "Служба безопасности Украины закроет уголовные производства в отношении убитой профессора и языковеда Ирины Фарион", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает закрытие уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал украинский телеканал "Общественное".
https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html
https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/29/1524382936_151:0:1344:895_1920x0_80_0_0_981d14fdf3407b94741be4fa3c173550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, львов, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Ирина Фарион, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион

"Украинские новости": СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Фарион

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкДепутат Верховной рады Украины от фракции "Свобода" Ирина Фарион
Депутат Верховной рады Украины от фракции Свобода Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Свобода" Ирина Фарион . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ, сообщает агентство "Украинские новости".
В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ раскрыли, кто взял на себя ответственность за убийство Фарион
24 июля, 23:12
«
"Служба безопасности Украины закроет уголовные производства в отношении убитой профессора и языковеда Ирины Фарион", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает закрытие уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого.
В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал украинский телеканал "Общественное".
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского
26 марта, 07:52
 
В миреЛьвовУкраинаИрина ФарионСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала