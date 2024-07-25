https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион - РИА Новости, 25.07.2024
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T14:20
2024-07-25T14:20
2024-07-25T14:36
в мире
львов
украина
ирина фарион
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/29/1524382936_0:0:1591:895_1920x0_80_0_0_e8fba2a7061a899fc68483b1692470fa.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ, сообщает агентство "Украинские новости". В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. "Служба безопасности Украины закроет уголовные производства в отношении убитой профессора и языковеда Ирины Фарион", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает закрытие уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал украинский телеканал "Общественное".
https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html
https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/29/1524382936_151:0:1344:895_1920x0_80_0_0_981d14fdf3407b94741be4fa3c173550.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Львов, Украина, Ирина Фарион, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион
"Украинские новости": СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Фарион