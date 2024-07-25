https://ria.ru/20240725/farion-1961946068.html

СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион

СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион - РИА Новости, 25.07.2024

СБУ закроет дела против убитой экс-депутата Рады Ирины Фарион

СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T14:20

2024-07-25T14:20

2024-07-25T14:36

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. СБУ закроет уголовные дела против скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Рады Ирины Фарион, возбужденные из-за ее высказываний о русскоязычных военных ВСУ, сообщает агентство "Украинские новости". В минувшую пятницу Фарион выстрелили в висок во Львове, она скончалась в больнице. "Служба безопасности Украины закроет уголовные производства в отношении убитой профессора и языковеда Ирины Фарион", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает закрытие уголовного дела в случае смерти подозреваемого или обвиняемого. В ноябре СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ. В частности, она говорила, что не может назвать украинцами тех из них, кто разговаривает по-русски. Позже Фарион уволили из "Львовской политехники", где она работала на кафедре украинского языка. По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении в должности и она подала апелляцию. В мае она выиграла апелляцию, ее восстановили в прежней университетской должности, сообщал украинский телеканал "Общественное".

https://ria.ru/20240724/ubiystvo-1961835909.html

https://ria.ru/20240326/sbu-1935804499.html

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в мире, львов, украина, ирина фарион, служба безопасности украины, вооруженные силы украины