https://ria.ru/20240725/express-1961964890.html

На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России

На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России - РИА Новости, 25.07.2024

На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России

Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:36

2024-07-25T15:36

2024-07-25T16:46

в мире

сша

россия

украина

дмитрий песков

бирмингемский университет

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МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных экспертов.“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными. Более того, можно задуматься и о таком сценарии, при котором новый президент пойдет на дополнительные уступки для того, чтобы Москва ослабила связи с Пекином” — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.Помимо этого, ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете кандидат наук Дэвид Таунли отметил, что США могут признать российский суверенитет над Крымом.В материале также напомнили, что республиканец обязался в первую очередь заботиться об интересах своей страны, а не о международных делах.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240724/tramp-1961829496.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961731104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, бирмингемский университет