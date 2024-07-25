Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России - РИА Новости, 25.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 25.07.2024 (обновлено: 16:46 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/express-1961964890.html
На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России
На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России - РИА Новости, 25.07.2024
На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России
Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:36
2024-07-25T16:46
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
бирмингемский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960708437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf634e4ba570560cbb80d127387e87e.jpg
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных экспертов.“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными. Более того, можно задуматься и о таком сценарии, при котором новый президент пойдет на дополнительные уступки для того, чтобы Москва ослабила связи с Пекином” — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.Помимо этого, ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете кандидат наук Дэвид Таунли отметил, что США могут признать российский суверенитет над Крымом.В материале также напомнили, что республиканец обязался в первую очередь заботиться об интересах своей страны, а не о международных делах.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240724/tramp-1961829496.html
https://ria.ru/20240724/ukraina-1961731104.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960708437_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_af1bf8a45b2f05fb17fbfe65d1050dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, бирмингемский университет
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Бирмингемский университет
На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России

Express: Россия станет главным бенефициаром победы Трампа на выборах

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных экспертов.
“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными. Более того, можно задуматься и о таком сценарии, при котором новый президент пойдет на дополнительные уступки для того, чтобы Москва ослабила связи с Пекином” — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
"Один звонок Трампа". В США увидели резкие изменения в политике Киева
24 июля, 22:11
Помимо этого, ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете кандидат наук Дэвид Таунли отметил, что США могут признать российский суверенитет над Крымом.
В материале также напомнили, что республиканец обязался в первую очередь заботиться об интересах своей страны, а не о международных делах.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп стоит рядом с супругой Меланией во время Республиканского национального съезда в Милуоки, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СМИ: Трамп отправил Зеленскому тревожный сигнал
24 июля, 15:20
 
В миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковБирмингемский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала