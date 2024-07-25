На Западе назвали главное последствие победы Трампа на выборах для России
Express: Россия станет главным бенефициаром победы Трампа на выборах
© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 25 июля — РИА Новости. Россия станет главным победителем, если Дональд Трамп выиграет на предстоящих в США ноябрьских президентских выборах, пишет Express со ссылкой на опрошенных экспертов.
“В целом, главным бенефициаром, вероятно, станет Россия, если Трамп надавит на Украину, чтобы та признала территории утраченными. Более того, можно задуматься и о таком сценарии, при котором новый президент пойдет на дополнительные уступки для того, чтобы Москва ослабила связи с Пекином” — заявил преподаватель международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Волф.
Помимо этого, ассистент-преподаватель международной безопасности в Портсмутском университете кандидат наук Дэвид Таунли отметил, что США могут признать российский суверенитет над Крымом.
В материале также напомнили, что республиканец обязался в первую очередь заботиться об интересах своей страны, а не о международных делах.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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