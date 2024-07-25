https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз

Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз - РИА Новости, 25.07.2024

Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Украина перекрыла транзит российской нефти по магистрали "Дружба" и если он не будет возобновлен, то... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:00

2024-07-25T08:07

украина

венгрия

киев

михаил подоляк

роберт фицо

виктор орбан

евросоюз

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961793763_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_f07e20194d53ae685962d1e3fedc8d9e.jpg

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Украина перекрыла транзит российской нефти по магистрали "Дружба" и если он не будет возобновлен, то Евросоюз, где ближайшие полгода председательствует Будапешт, имеет все законные основания приостановить любые действия, связанные с евроинтеграцией Киева. Спустя сутки, которые были даны украинской власти на приход в сознание, все тот же Сийярто опять выступил с заявлением о том, что энергетически зависимая Венгрия просто не имеет других путей получения жидких углеводородов и введенное Украиной эмбарго бьет не только по венграм, но в равной степени и по Словакии. Там, напомним, после покушения со стороны проукраинского активиста до сих пор восстанавливается премьер-министр Роберт Фицо, который ранее уже прямо высказывался о необходимости запретить военную и любую другую помощь Украине, если та помогает продлить военный конфликт с Россией.Не успело данное заявление припасть виртуальной пылью, как на сцену выскочил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, который без обиняков сообщил, что Киев действительно умышленно перекрыл поставки по транзитному нефтепроводу, чтобы Венгрия и прочие страны, проводящие пророссийскую политику, наконец-то осознали, что война касается всех. Фактически всему миру предъявлено признание, что Украина шантажирует главных евроскептиков угрозой перекрыть поставки российских углеводородов, хотя до сегодняшнего дня их транзит шел совершенно беспрепятственно.В качестве финального аккорда на все встревоженные вопросы прозвучали слова Александра Новака, что поставки нефти по заключенным с Венгрией и Словакией контрактам выполняются, правда, российский вице-премьер отказался дать какие-либо уточняющие подробности.Можно сказать, что прогресс евроинтеграции Киева и получения военной помощи со стороны Европы завис в точке преломления. И вот почему.Широкая российская общественность зачастую не понимает сути процессов, происходящих между Украиной и рядом стран Европы, так как это взаимодействие третьих стран, связанных с обеспечением наших интересов лишь опосредованно. На самом деле этот вопрос гораздо важнее, чем многие широко распиаренные программы и динамики.Существует старая шутка, что если из формулы взаимных отношений, скажем, между Польшей и Украиной изъять Россию, то эти две прекрасные страны и нации мгновенно с остервенением вцепятся в горло друг дружке. У этого анекдота доля шутки ничтожна, что подтверждается свежим заявлением официальной Варшавы о том, что евроинтеграция восточной соседки невозможна без признания и покаяния за Волынскую резню, устроенную героями современной Украины, то бишь бандеровцами. Для официального Киева это невыполнимый ультиматум, так как бандеровщина там давно стала базовой линией внутренней и внешней политики, влияющей абсолютно на все. Она же априори устраняет любые возможности по ведению переговоров с "пророссийскими" силами внутри ЕС.Позволим себе краткий экскурс в национальную, лингвистическую и энергетическую историю Украины на ее западной оконечности.В России принято считать, что Западная Украина — это оплот нехороших убеждений, перевирания истории и героизации пособников нацистского рейха. Во многом это так, но не совсем.В западных областях, граничащих с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей, традиционно проживают компактные этнические группы, чутко блюдущие свою связь с исторической родиной. До первого, "оранжевого" Майдана это не было особой проблемой и обеспечение интересов национальных меньшинств во многом обеспечивалось по российскому рецепту. В том смысле, что был общий государственный язык, а на местах спокойно работали школы, магазины, издательства, существующие в местной национальной парадигме. Автор этих строк летом 1999 года, приехав на стажировку в город Чоп, был изрядно удивлен, увидев прямо на привокзальной площади вывески с надписями на венгерском Könyveket (книги) и Étel (продукты). А за фразу köszönjük szépen (благодарю вас) в местном магазине можно было получить не только скидку, но и искреннюю улыбку продавщицы.После второго Майдана, 2014 года, все эти свободы закончились. Киев стал ультимативно насаждать идеологию единой "титульной нации", запрещая любые вольности — и не только связанные со всем русским. Официальный Будапешт уже много лет безуспешно пытается обеспечить права этнических мадьяр, составляющих львиную долю жителей Закарпатья. Но и это лишь одна сторона монеты.С момента распада СССР Украина самым беспардонным образом шантажирует участников ресурсного транзита через свою территорию. Всем, конечно же, известны газовые войны, всегда возникавшие с подачи Киева. В 2005, 2006, 2009 и 2014 годах "Газпром" был вынужден кратковременно отключать подачу газа на Украину в связи тем, что последняя не только не оплачивала его в полном объеме, но и беспардонно воровала голубое топливо. Чтобы не быть голословными, скажем, что по итогам 2006 года Украина украла 18 процентов газа, купленного Австрией, и почти 40 процентов газа, предназначавшегося Венгрии. Будапешт беден ресурсами, а потому этот и последующие демарши реально вызывали паралич местной экономики. Стоит ли удивляться, что последние десять лет мадьяры активно диверсифицируют ресурсные маршруты и сегодня абсолютное большинство (российского) газа покупают через Турцию, не просто отказавшись от украинского транзита, но уже продавая все тот же газ украинцам.С нефтью все сложнее, так как альтернативных маршрутов нет. Для понимания величины проблемы добавим, что 70 процентов потребления здесь обеспечивают поставки из России, в частности, контракт с компанией "Лукойл".И здесь мы переходим к пониманию ключевых реалий, категорически не упоминаемых в крикливой западной прессе.Политика, проводимая Будапештом и связанная с обеспечением энергетических интересов и защитой ее (очень хрупкой и уязвимой) экономики, никоим образом не является маркером пророссийского курса. Виктор Орбан, уже четырежды избранный мадьярами на пост главы государства, блюдет лишь свои национальные интересы, будь они связаны с поставками нефти или с защитой от лавины нелегальных мигрантов. Последние вояжи Орбана в Москву, Пекин и Вашингтон следует рассматривать как защиту национальных интересов Венгрии, которой критически нужна стабильность на восточных границах и надежный импорт жизненно важных ресурсов, а также строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш". Последнее позволит венграм стать самой зеленой страной Европы, так как доля генерации без применения ископаемых видов топлива станет рекордной для Старого Света.Эти факты прекрасно известны в Брюсселе, который судорожно изыскивает варианты лишения Венгрии статуса председателя Евросовета. Постулируется, что якобы за поддержку России, но на самом деле — за смелость отстаивать свои собственные интересы.Украина сегодня осознает, что уже проиграла конфликт на поле боя с Россией, о чем свидетельствует признание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сделанное по итогам первого за десятилетие визита в Китай. Он признал, что Киев, невзирая на собственный законодательный запрет, готов вести переговоры с Москвой. Главной задачей правящего режима Зеленского при этом является максимальное затягивание войны, что возможно только при условии постоянных поставок военной и финансовой помощи с Запада. Все бы хорошо, но на пути этого потока сегодня стоят Венгрия и Словакия. И потому Киев в нарастающей агонии готов на совершенно любые шаги, включая прямую агрессию против страны — члена Евросоюза.Давно шутят, что в какой бы союз ни вступила Украина, она его обязательно развалит изнутри. Как видим, это вовсе не шутка.

https://ria.ru/20240724/putin-1961574329.html

https://ria.ru/20240721/ubiystvo-1960944266.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240715/kitay-1959592894.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, венгрия, киев, михаил подоляк, роберт фицо, виктор орбан, евросоюз, газпром, аналитика