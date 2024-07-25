https://ria.ru/20240725/evokom-1961918786.html
Бренд Libresse сменил название в России
Бренд Libresse сменил название в России - РИА Новости, 25.07.2024
Бренд Libresse сменил название в России
Компания "ЭвоКом", производитель брендов Zewa и Libresse, меняет название бренда Libresse на "Либресс", на кириллицу переходят и другие бренды в портфеле,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:47
2024-07-25T12:47
2024-07-25T13:33
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компания "ЭвоКом", производитель брендов Zewa и Libresse, меняет название бренда Libresse на "Либресс", на кириллицу переходят и другие бренды в портфеле, однако Zewa останется с прежним, сообщили РИА Новости в компании. "По условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. В связи с этим продукты бренда будут производиться с названием "Либресс" на русском языке. … Русификация названия бренда не отразится на составе продукта, технологии производства и стоимости товара", - заявил гендиректор "ЭвоКом" Артем Лебедев, слова которого приводятся в сообщении компании. Уточняется, что первые отгрузки продуктов c названием бренда на русском языке начались в мае 2024 года, а полный переход произойдет по мере продаж складских запасов. Кроме того, в течение текущего года появятся на упаковках русифицированные бренды ТЕНА и Торк, а товары бренда Zewa "продолжат выпускать с прежним названием". До этого, в июне, компания "Эссити" сообщила о смене своего названия на "Эволюция Комфорта" ("ЭвоКом"), в рамках ребрендинга. В 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже бизнеса состоялась. Все это время фабрики, а в России их три, работали и продолжают работать в обычном режиме. Продажи продукции на территории России также не прекращались.
https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html
https://ria.ru/20240719/bumaga-1960647745.html
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экономика, россия
Бренд Libresse сменил название в России
Производитель Libresse меняет название на "Либресс", Zewa останется с прежним
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Компания "ЭвоКом", производитель брендов Zewa и Libresse, меняет название бренда Libresse на "Либресс", на кириллицу переходят и другие бренды в портфеле, однако Zewa останется с прежним, сообщили РИА Новости в компании.
"По условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. В связи с этим продукты бренда будут производиться с названием "Либресс" на русском языке. … Русификация названия бренда не отразится на составе продукта, технологии производства и стоимости товара", - заявил гендиректор "ЭвоКом" Артем Лебедев, слова которого приводятся в сообщении компании.
Уточняется, что первые отгрузки продуктов c названием бренда на русском языке начались в мае 2024 года, а полный переход произойдет по мере продаж складских запасов.
Кроме того, в течение текущего года появятся на упаковках русифицированные бренды ТЕНА и Торк, а товары бренда Zewa "продолжат выпускать с прежним названием".
До этого, в июне, компания "Эссити" сообщила о смене своего названия на "Эволюция Комфорта" ("ЭвоКом"), в рамках ребрендинга.
В 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже бизнеса состоялась. Все это время фабрики, а в России их три, работали и продолжают работать в обычном режиме. Продажи продукции на территории России также не прекращались.