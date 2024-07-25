https://ria.ru/20240725/ekspert-1962021596.html

Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции

Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции - РИА Новости, 25.07.2024

Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции

Основными целями создания Международной научной лунной станции должны стать не развитие науки и технологий, а стратегическое сближение России и Китая, стран... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T18:45

2024-07-25T18:45

2024-07-25T18:46

космос - риа наука

россия

китай

луна

андрей ионин

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928532533_195:0:3143:1658_1920x0_80_0_0_7d9160757a5735125ba5ef8e649d090e.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основными целями создания Международной научной лунной станции должны стать не развитие науки и технологий, а стратегическое сближение России и Китая, стран БРИКС и других дружественных государств, а также экспансия человечества в дальний космос, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. Документ был опубликован 25 июля. В нём указывается, что станция будет создана в три фазы и получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите. В ходе третьей фазы планируется не только изучение и освоение Луны, но и содействие другим странам в высадке на Луну. Сроки реализации каждой из фаз не называются. "Главная цель этого проекта должна быть не наука, не технологии, а развитие сотрудничества между нашими странами. Желательно, конечно, совершить технологические прорывы, но главное, чтобы этот проект мы делали вместе. Целью такого масштабного долгосрочного проекта является максимальное стратегическое сближение России и Китая, а в перспективе и других стран, дружественных БРИКС", - сказал Ионин. Он уточнил, что такой проект свяжет его участников на десятилетия и в качестве аналогии привёл строительство российских атомных электростанций за рубежом. Их строительство, загрузка топлива, а затем его утилизация и консервация станции после окончания её эксплуатации связывают страны партнёрскими отношениями минимум на 60 лет, отметил Ионин. По словам эксперта, несмотря на то, что станция называется научной, она будет выполнять и много других задач - таких, как развитие технологий, а также освоение человеком дальнего космоса. Он подчеркнул, что экспансия является нисколько не научной целью, а общечеловеческой цивилизационной задачей. Кроме того, Ионин назвал важным присутствие в планах медицинских экспериментов. "Под медицинскими экспериментами можно разное понимать, в том числе ключевые эксперименты по существованию всех живых организмов, а не только человека, в космическом пространстве, это действительно интересная задача", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html

https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html

россия

китай

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, китай, луна, андрей ионин, владимир путин, брикс