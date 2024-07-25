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Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции - РИА Новости, 25.07.2024
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18:45 25.07.2024 (обновлено: 18:46 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/ekspert-1962021596.html
Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции
Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции - РИА Новости, 25.07.2024
Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции
Основными целями создания Международной научной лунной станции должны стать не развитие науки и технологий, а стратегическое сближение России и Китая, стран... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:45
2024-07-25T18:46
космос - риа наука
россия
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андрей ионин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основными целями создания Международной научной лунной станции должны стать не развитие науки и технологий, а стратегическое сближение России и Китая, стран БРИКС и других дружественных государств, а также экспансия человечества в дальний космос, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. Документ был опубликован 25 июля. В нём указывается, что станция будет создана в три фазы и получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите. В ходе третьей фазы планируется не только изучение и освоение Луны, но и содействие другим странам в высадке на Луну. Сроки реализации каждой из фаз не называются. "Главная цель этого проекта должна быть не наука, не технологии, а развитие сотрудничества между нашими странами. Желательно, конечно, совершить технологические прорывы, но главное, чтобы этот проект мы делали вместе. Целью такого масштабного долгосрочного проекта является максимальное стратегическое сближение России и Китая, а в перспективе и других стран, дружественных БРИКС", - сказал Ионин. Он уточнил, что такой проект свяжет его участников на десятилетия и в качестве аналогии привёл строительство российских атомных электростанций за рубежом. Их строительство, загрузка топлива, а затем его утилизация и консервация станции после окончания её эксплуатации связывают страны партнёрскими отношениями минимум на 60 лет, отметил Ионин. По словам эксперта, несмотря на то, что станция называется научной, она будет выполнять и много других задач - таких, как развитие технологий, а также освоение человеком дальнего космоса. Он подчеркнул, что экспансия является нисколько не научной целью, а общечеловеческой цивилизационной задачей. Кроме того, Ионин назвал важным присутствие в планах медицинских экспериментов. "Под медицинскими экспериментами можно разное понимать, в том числе ключевые эксперименты по существованию всех живых организмов, а не только человека, в космическом пространстве, это действительно интересная задача", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html
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космос - риа наука, россия, китай, луна, андрей ионин, владимир путин, брикс
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Андрей Ионин, Владимир Путин, БРИКС
Эксперт назвал главные цели создания Международной научной лунной станции

Эксперт: главной целью создания МНЛС должно стать сближение России и Китая

© Фото : National Air and Space Museum Луна
 Луна - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : National Air and Space Museum
Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основными целями создания Международной научной лунной станции должны стать не развитие науки и технологий, а стратегическое сближение России и Китая, стран БРИКС и других дружественных государств, а также экспансия человечества в дальний космос, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Межправительственное российско-китайское соглашение о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС) было подписано 25 ноября 2022 года. Президент России Владимир Путин 12 июня 2024 года подписал закон о ратификации соглашения, 18 июля оно вступило в силу. Документ был опубликован 25 июля. В нём указывается, что станция будет создана в три фазы и получит как модули на поверхности естественного спутника Земли, так и на его орбите. В ходе третьей фазы планируется не только изучение и освоение Луны, но и содействие другим странам в высадке на Луну. Сроки реализации каждой из фаз не называются.
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"Главная цель этого проекта должна быть не наука, не технологии, а развитие сотрудничества между нашими странами. Желательно, конечно, совершить технологические прорывы, но главное, чтобы этот проект мы делали вместе. Целью такого масштабного долгосрочного проекта является максимальное стратегическое сближение России и Китая, а в перспективе и других стран, дружественных БРИКС", - сказал Ионин.
Он уточнил, что такой проект свяжет его участников на десятилетия и в качестве аналогии привёл строительство российских атомных электростанций за рубежом. Их строительство, загрузка топлива, а затем его утилизация и консервация станции после окончания её эксплуатации связывают страны партнёрскими отношениями минимум на 60 лет, отметил Ионин.
По словам эксперта, несмотря на то, что станция называется научной, она будет выполнять и много других задач - таких, как развитие технологий, а также освоение человеком дальнего космоса. Он подчеркнул, что экспансия является нисколько не научной целью, а общечеловеческой цивилизационной задачей.
Кроме того, Ионин назвал важным присутствие в планах медицинских экспериментов.
"Под медицинскими экспериментами можно разное понимать, в том числе ключевые эксперименты по существованию всех живых организмов, а не только человека, в космическом пространстве, это действительно интересная задача", - добавил эксперт.
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