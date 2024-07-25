https://ria.ru/20240725/ekspert-1961871805.html

Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам

Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам - РИА Новости, 25.07.2024

Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам

Обращение президента США Джо Байдена к согражданам является высокопарной чушью, его выступление прошло на фоне проблем в электорате демократической партии,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:43

2024-07-25T09:43

2024-07-25T09:43

в мире

сша

джо байден

владимир брутер

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к согражданам является высокопарной чушью, его выступление прошло на фоне проблем в электорате демократической партии, который неоднороден и голосует за демократов только из-за страха перед возможной победой республиканцев, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Байден обратился к американской нации и объяснил причины, почему он решил не переизбираться на второй срок и передать эстафету "новому поколению" в лице вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что заслуживает второго срока, но от личных амбиций приходится отказываться ради сохранения демократии. "Это обычно для этих ситуаций, когда они высокопарно несут какую-то чушь, что Харрис невероятный партнер, которая вообще четыре года сидела молчком", - сказал Брутер в беседе с агентством. Он напомнил, что около трех четвертей электората демократов составляют этнические меньшинства, проживающие в Штатах. "Сами по себе не представляют единого электората... Но в давно сложившейся ситуации они всегда голосуют вместе, потому что боятся доминирования белых протестантов (электорат республиканцев - ред.)", - подчеркнул эксперт. "Электорат демократов более хрупкий, и в случае чего он часто осыпается по краям. Для того, чтобы поддерживать его, нужен кандидат, который это единство поддержит... Электорат демократов существенно больше, чем у республиканцев, но они на выборы ходят не очень хорошо", - отметил Брутер. Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html

https://ria.ru/20240723/bayden-1961352891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, владимир брутер, камала харрис, выборы президента сша — 2024