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Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам - РИА Новости, 25.07.2024
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09:43 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ekspert-1961871805.html
Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам
Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам - РИА Новости, 25.07.2024
Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам
Обращение президента США Джо Байдена к согражданам является высокопарной чушью, его выступление прошло на фоне проблем в электорате демократической партии,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T09:43
2024-07-25T09:43
в мире
сша
джо байден
владимир брутер
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к согражданам является высокопарной чушью, его выступление прошло на фоне проблем в электорате демократической партии, который неоднороден и голосует за демократов только из-за страха перед возможной победой республиканцев, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Байден обратился к американской нации и объяснил причины, почему он решил не переизбираться на второй срок и передать эстафету "новому поколению" в лице вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что заслуживает второго срока, но от личных амбиций приходится отказываться ради сохранения демократии. "Это обычно для этих ситуаций, когда они высокопарно несут какую-то чушь, что Харрис невероятный партнер, которая вообще четыре года сидела молчком", - сказал Брутер в беседе с агентством. Он напомнил, что около трех четвертей электората демократов составляют этнические меньшинства, проживающие в Штатах. "Сами по себе не представляют единого электората... Но в давно сложившейся ситуации они всегда голосуют вместе, потому что боятся доминирования белых протестантов (электорат республиканцев - ред.)", - подчеркнул эксперт. "Электорат демократов более хрупкий, и в случае чего он часто осыпается по краям. Для того, чтобы поддерживать его, нужен кандидат, который это единство поддержит... Электорат демократов существенно больше, чем у республиканцев, но они на выборы ходят не очень хорошо", - отметил Брутер. Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240723/ssha-1961284943.html
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в мире, сша, джо байден, владимир брутер, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Владимир Брутер, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Эксперт прокомментировал обращение Байдена к американцам

Эксперт Брутер назвал обращение Байдена к американцам высокопарной чушью

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время обращения к нации
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время обращения к нации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Обращение президента США Джо Байдена к согражданам является высокопарной чушью, его выступление прошло на фоне проблем в электорате демократической партии, который неоднороден и голосует за демократов только из-за страха перед возможной победой республиканцев, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее Байден обратился к американской нации и объяснил причины, почему он решил не переизбираться на второй срок и передать эстафету "новому поколению" в лице вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что заслуживает второго срока, но от личных амбиций приходится отказываться ради сохранения демократии.
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"Это обычно для этих ситуаций, когда они высокопарно несут какую-то чушь, что Харрис невероятный партнер, которая вообще четыре года сидела молчком", - сказал Брутер в беседе с агентством.
Он напомнил, что около трех четвертей электората демократов составляют этнические меньшинства, проживающие в Штатах. "Сами по себе не представляют единого электората... Но в давно сложившейся ситуации они всегда голосуют вместе, потому что боятся доминирования белых протестантов (электорат республиканцев - ред.)", - подчеркнул эксперт.
«
"Электорат демократов более хрупкий, и в случае чего он часто осыпается по краям. Для того, чтобы поддерживать его, нужен кандидат, который это единство поддержит... Электорат демократов существенно больше, чем у республиканцев, но они на выборы ходят не очень хорошо", - отметил Брутер.
Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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