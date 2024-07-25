https://ria.ru/20240725/ege-1961973491.html
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании - РИА Новости, 25.07.2024
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании областного правительства перешел на английский язык, узнав, что... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:58
2024-07-25T15:58
2024-07-25T16:37
общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961978826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b30111b50fbeea9ccb6c2343cfc3c778.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании областного правительства перешел на английский язык, узнав, что местные выпускники сдают экзамены по нему хуже, чем в других регионах. Как следует из видео, которое врио главы региона опубликовал в соцсети "ВКонтакте", на совещании ему доложили о том, что результаты школьников в целом выше, чем в среднем по России. Тем не менее исключением стали два предмета — информатика и английский. Филимонов отреагировал на это сообщение, перейдя на английский язык."What is the difficulty with English language? What is wrong with English? <...> Please, answer my question (В чем проблемы с английским языком? Что не так с английским? <...> Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос)", — спросил он подчиненных.Их реакция на видео не приводится.
https://ria.ru/20240721/presdacha-1961002095.html
вологодская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961978826_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_eb10183e32752674372c9950c0054a5e.jpg
"Answer my question". Врио губернатора Вологодской области на совещании перешел на английский
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на совещании перешел на английский, узнав, что у выпускников в регионе проблемы с этим предметом.
2024-07-25T15:58
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании
Врио губернатора Вологодской области перешел на английский, узнав результаты ЕГЭ