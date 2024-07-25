https://ria.ru/20240725/ege-1961973491.html

Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании

Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании - РИА Новости, 25.07.2024

Врио губернатора Вологодской области перешел на английский на совещании

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании областного правительства перешел на английский язык, узнав, что... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:58

2024-07-25T15:58

2024-07-25T16:37

общество

вологодская область

россия

георгий филимонов

единый государственный экзамен (егэ)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании областного правительства перешел на английский язык, узнав, что местные выпускники сдают экзамены по нему хуже, чем в других регионах. Как следует из видео, которое врио главы региона опубликовал в соцсети "ВКонтакте", на совещании ему доложили о том, что результаты школьников в целом выше, чем в среднем по России. Тем не менее исключением стали два предмета — информатика и английский. Филимонов отреагировал на это сообщение, перейдя на английский язык."What is the difficulty with English language? What is wrong with English? <...> Please, answer my question (В чем проблемы с английским языком? Что не так с английским? <...> Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос)", — спросил он подчиненных.Их реакция на видео не приводится.

https://ria.ru/20240721/presdacha-1961002095.html

вологодская область

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"Answer my question". Врио губернатора Вологодской области на совещании перешел на английский Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на совещании перешел на английский, узнав, что у выпускников в регионе проблемы с этим предметом. 2024-07-25T15:58 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, единый государственный экзамен (егэ)