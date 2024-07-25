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Ракова рассказала о результатах пересдачи ЕГЭ московскими школьниками - РИА Новости, 25.07.2024
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10:38 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/ege-1961885018.html
Ракова рассказала о результатах пересдачи ЕГЭ московскими школьниками
Ракова рассказала о результатах пересдачи ЕГЭ московскими школьниками - РИА Новости, 25.07.2024
Ракова рассказала о результатах пересдачи ЕГЭ московскими школьниками
Московские школьники улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи, баллы повысили более 80% пересдавших, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:38
2024-07-25T10:38
общество
россия
анастасия ракова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские школьники улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи, баллы повысили более 80% пересдавших, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена. "В этом году все выпускники получили шанс пересдать ЕГЭ независимо от итогов. Свыше 80%, сдававших ЕГЭ повторно, смогли улучшить свои результаты… Особо хочу отметить школьников, которые изначально имели 90 баллов и выше за предмет, а по итогу пересдачи получили 100 баллов. Таких выпускников у нас пять", – сказала она. Заммэра отметила, что 54% московских выпускников, которые не справились с экзаменами, пересдали их и преодолели минимальный порог.
https://ria.ru/20240724/podmoskove-1961719009.html
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общество, россия, анастасия ракова , владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Анастасия Ракова , Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Ракова рассказала о результатах пересдачи ЕГЭ московскими школьниками

Ракова: пересдача ЕГЭ помогла 80 процентов выпускникам Москвы улучшить результат

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московские школьники улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи, баллы повысили более 80% пересдавших, сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В феврале президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
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"В этом году все выпускники получили шанс пересдать ЕГЭ независимо от итогов. Свыше 80%, сдававших ЕГЭ повторно, смогли улучшить свои результаты… Особо хочу отметить школьников, которые изначально имели 90 баллов и выше за предмет, а по итогу пересдачи получили 100 баллов. Таких выпускников у нас пять", – сказала она.
Заммэра отметила, что 54% московских выпускников, которые не справились с экзаменами, пересдали их и преодолели минимальный порог.
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ОбществоРоссияАнастасия РаковаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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