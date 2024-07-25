https://ria.ru/20240725/efimov-1961833781.html

Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами

Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами - РИА Новости, 25.07.2024

Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами

Группа компаний "МонАрх" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит комплекс под размещение центров обработки данных на Салтыковской улице,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T10:06

2024-07-25T10:06

2024-07-25T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100331_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_891182ec72e1fc3cded008a150d2fd54.jpg

МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Группа компаний "МонАрх" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит комплекс под размещение центров обработки данных на Салтыковской улице, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тысяч квадратных метров, в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Для возведения комплекса город предоставил инвестору 4,4 гектара земли, при этом договор аренды участка заключен на пять лет, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что земельный участок расположен по адресу: улица Салтыковская, владение 8.В пресс-релизе отмечается, что дата-центры будут соответствовать наивысшим стандартам сертификации, их оснастят технологиями, которые обеспечат высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.Для реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения и другие объекты.

https://ria.ru/20240724/efimov-1961586810.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы