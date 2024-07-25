https://ria.ru/20240725/efimov-1961833781.html
Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами
Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами - РИА Новости, 25.07.2024
Ефимов: на востоке Москвы построят комплекс с дата-центрами
Группа компаний "МонАрх" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит комплекс под размещение центров обработки данных на Салтыковской улице,... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:06
2024-07-25T10:06
2024-07-25T10:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Группа компаний "МонАрх" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит комплекс под размещение центров обработки данных на Салтыковской улице, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тысяч квадратных метров, в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Для возведения комплекса город предоставил инвестору 4,4 гектара земли, при этом договор аренды участка заключен на пять лет, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что земельный участок расположен по адресу: улица Салтыковская, владение 8.В пресс-релизе отмечается, что дата-центры будут соответствовать наивысшим стандартам сертификации, их оснастят технологиями, которые обеспечат высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.Для реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения и другие объекты.
https://ria.ru/20240724/efimov-1961586810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 25 июля - РИА Новости. Группа компаний "МонАрх" в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построит комплекс под размещение центров обработки данных на Салтыковской улице, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тысяч квадратных метров, в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Для возведения комплекса город предоставил инвестору 4,4 гектара земли, при этом договор аренды участка заключен на пять лет, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
. Он уточнил, что земельный участок расположен по адресу: улица Салтыковская, владение 8.
В пресс-релизе отмечается, что дата-центры будут соответствовать наивысшим стандартам сертификации, их оснастят технологиями, которые обеспечат высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.
Для реализации масштабных инвестиционных проектов столица предоставляет земельные участки в аренду без торгов на пять лет. Статус МаИП могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения и другие объекты.