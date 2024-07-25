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При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2024
При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T18:25
2024-07-25T18:25
2024-07-25T18:25
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, сегодня во время обстрела Петровского района по улице Красногоровской погиб мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 16.55 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель