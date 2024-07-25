https://ria.ru/20240725/dnr-1961873624.html

В ДНР раскрыли 49 преступлений прошлых лет

В ДНР раскрыли 49 преступлений прошлых лет - РИА Новости, 25.07.2024

В ДНР раскрыли 49 преступлений прошлых лет

Следственное управление Следственного комитета Российской федерации раскрыло 49 преступлений прошлых лет, из них 22 отправлены в суд, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T09:51

2024-07-25T09:51

2024-07-25T10:21

происшествия

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Следственное управление Следственного комитета Российской федерации раскрыло 49 преступлений прошлых лет, из них 22 отправлены в суд, рассказал РИА Новости руководитель отдела криминалистики следственного управления СК РФ по ДНР. Отмечается, что по отношению к родственникам граждан ДНР совершались тяжкие преступления с 2014 по 2022 год, однако лица не были установлены и привлечены к уголовной ответственности. "Сейчас следственным управлением ведется активная работа по расследованию, раскрытию преступлений прошлых лет. В истекшем периоде 2024 года следственным управлением окончено производство 49 преступлений прошлых лет из категорий преступлений прошлых лет по 65 составам преступлений, из них 22 уголовных дела отправлены в суд", - рассказал сотрудник следственного управления. Он отметил, что 12 дел – это уголовные дела, предусмотренные частью первой, частью второй статьи 105 УК РФ, то есть убийство. Всего из органов МВД ДНР и прокуратуры ДНР следственным управлением получено порядка 1380 уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Это уголовные дела, которые с 2014 года оставались нераскрытыми, приостановленными по различным основаниям уголовно-процессуального кодекса РФ, как в связи с не установлением лица, совершившего преступление, так и ввиду обстоятельств, при которых лицо, совершившее преступление, от следствия скрылось. "Кропотливая работа позволила установить лиц, причастных к совершению преступления, изобличить, собрать доказательную базу и отправить эти уголовные дела в суд", - добавил собеседник агентства. Криминалист рассказал о видах преступлений, которые совершаются на территории ДНР. В настоящее время это преступления против личности - это убийства; причинение тяжкого вреда здоровью; по неосторожности, повлекшую смерть; преступления против половой неприкосновенности; также довольно значительный сегмент занимают и преступления коррупционной направленности и должностные преступления. Следственное управление также в этом направлении ведет активную работу. В завершении руководитель отдела криминалистики поздравил коллег, а также сопричастных к расследованию преступлений с праздником Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации. Следственное управление следственного комитета по ДНР функционирует на территории республики с января 2023 года. Основными задачами, которые стоят перед следственным управлением, является расследование тяжких, особо тяжких преступлений против личности, должностных, коррупционных преступлений, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240725/avdeevka-1961856215.html

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html

https://ria.ru/20240114/uscherb-1921331256.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)