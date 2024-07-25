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В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями - РИА Новости, 25.07.2024
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12:38 25.07.2024 (обновлено: 13:30 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями - РИА Новости, 25.07.2024
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:38
2024-07-25T13:30
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами, пишет газета Daily Mail."Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка", — отметили в издании.Младенец скончался спустя пять часов после рождения, говорится в материале.Подобная патология настолько редка, что у врачей нет для нее специального названия, заключили в публикации.
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индия, в мире
Индия, В мире
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями

DM: в Индии появился на свет ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и руками

© Фото : PHC RewanРебенок с аномалиями, родившийся в Индии
Ребенок с аномалиями, родившийся в Индии - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© Фото : PHC Rewan
Ребенок с аномалиями, родившийся в Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами, пишет газета Daily Mail.
"Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка", — отметили в издании.
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Младенец скончался спустя пять часов после рождения, говорится в материале.
Подобная патология настолько редка, что у врачей нет для нее специального названия, заключили в публикации.
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