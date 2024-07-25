https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями - РИА Новости, 25.07.2024
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T12:38
2024-07-25T12:38
2024-07-25T13:30
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911289_0:70:722:476_1920x0_80_0_0_f412ab0d9b0187d04983b33fb8aad772.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами, пишет газета Daily Mail."Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка", — отметили в издании.Младенец скончался спустя пять часов после рождения, говорится в материале.Подобная патология настолько редка, что у врачей нет для нее специального названия, заключили в публикации.
https://ria.ru/20240403/bliznetsy-1937577046.html
https://ria.ru/20240412/bliznetsy-1939693965.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911289_0:2:722:544_1920x0_80_0_0_b62284b473936bb2b2013a93494d40a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире
В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
DM: в Индии появился на свет ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и руками