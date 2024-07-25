https://ria.ru/20240725/dm-1961920669.html

В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями

В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями - РИА Новости, 25.07.2024

В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями

В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:38

2024-07-25T12:38

2024-07-25T13:30

индия

в мире

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Индии на свет появился ребенок, сросшийся с другим телом, которое не было полностью развито, в результате чего младенец родился с двумя лицами, четырьмя руками и четырьмя ногами, пишет газета Daily Mail."Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка", — отметили в издании.Младенец скончался спустя пять часов после рождения, говорится в материале.Подобная патология настолько редка, что у врачей нет для нее специального названия, заключили в публикации.

https://ria.ru/20240403/bliznetsy-1937577046.html

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