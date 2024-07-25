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Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом - РИА Новости, 25.07.2024
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23:06 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/debaty-1962053056.html
Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом
Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом - РИА Новости, 25.07.2024
Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T23:06
2024-07-25T23:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную. "Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова", - сказала Харрис журналистам. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября. Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис заявила, что готова к дебатам с Трампом

Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с Дональдом Трампом 10 сентября

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную.
«
"Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова", - сказала Харрис журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Америке предлагают идеального кандидата в президенты
24 июля, 08:00
Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября.
Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Первое видео предвыборной кампании Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Харрис опубликовала первое видео предвыборной компании
Вчера, 14:44
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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