https://ria.ru/20240725/debaty-1962009651.html

Старший советник Трампа рассказал о дебатах экс-президента с Камалой Харрис

Старший советник Трампа рассказал о дебатах экс-президента с Камалой Харрис - РИА Новости, 25.07.2024

Старший советник Трампа рассказал о дебатах экс-президента с Камалой Харрис

Дебаты между республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Камалой Харрис состоятся, и, возможно, несколько раз,... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T17:54

2024-07-25T17:54

2024-07-25T17:54

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джейсон миллер

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Дебаты между республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Камалой Харрис состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку, заявил в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер. "Дебаты состоятся. Я не уверен, что это будет (телеканал - ред.) ABC… И дебаты будут не одни, их должно быть несколько. Мы действительно считаем, что должна быть некоторая диверсификация в каналах, которые будут вести дебаты, но я думаю, что общественность будет обманута, если мы проведем только одни дебаты против Камалы Харрис", - заявил Миллер порталу Axios. Советник бывшего президента еще предложил, чтобы один из испано-американских каналов был задействован в дебатах. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложили провести дебаты на их площадке 17 сентября.

https://ria.ru/20240725/zelenskiy-1961939259.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джейсон миллер, выборы президента сша — 2024