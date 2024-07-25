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CrowdStrike разослала подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя - РИА Новости, 25.07.2024
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10:15 25.07.2024 (обновлено: 11:04 25.07.2024)
https://ria.ru/20240725/crowdstrike-1961877124.html
CrowdStrike разослала подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя
CrowdStrike разослала подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя - РИА Новости, 25.07.2024
CrowdStrike разослала подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя
Руководство американской IT-компании CrowdStrike разослало своим сотрудникам подарочные карты на 10 долларов в качестве извинений за переработки на фоне... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T10:15
2024-07-25T11:04
в мире
технологии
crowdstrike
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство американской IT-компании CrowdStrike разослало своим сотрудникам подарочные карты на 10 долларов в качестве извинений за переработки на фоне глобального сбоя, произошедшего в прошлую пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании Дэниэла Бернарда. "ИТ-специалисты, проработавшие много часов для того, чтобы восстановить работу компьютеров после глобального сбоя на прошлой неделе, получили подарочные карты на 10 долларов от компании CrowdStrike", - говорится в сообщении агентства. В электронном письме Бернард извинился перед сотрудниками, работающими в сфере информационной безопасности, и ИТ-специалистами и поблагодарил их за "дополнительную работу", которую им пришлось выполнять для восстановления систем клиентов. Письмо включало подарочный код для сервиса доставки еды Uber Eats, чтобы сотрудники могли купить "чашку кофе или поздний перекус за счет компании", пишет Блумберг. Представитель CrowdStrike Кирстен Спис при этом не уточнила, скольким сотрудникам были разосланы подарочные карты. Клиенты подобные карты не получили, добавила она. На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/crowdstrike-1960693113.html
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в мире, технологии, crowdstrike
В мире, Технологии, CrowdStrike
CrowdStrike разослала подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя

Сотрудники CrowdStrike получили карты на $10 за переработки из-за сбоя

© AP Photo / Michael ProbstЗакрытые проходы в терминале аэропорта Франкфурта во время сбой CrowdStrike
Закрытые проходы в терминале аэропорта Франкфурта во время сбой CrowdStrike - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AP Photo / Michael Probst
Закрытые проходы в терминале аэропорта Франкфурта во время сбой CrowdStrike. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Руководство американской IT-компании CrowdStrike разослало своим сотрудникам подарочные карты на 10 долларов в качестве извинений за переработки на фоне глобального сбоя, произошедшего в прошлую пятницу, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо представителя компании Дэниэла Бернарда.
«
"ИТ-специалисты, проработавшие много часов для того, чтобы восстановить работу компьютеров после глобального сбоя на прошлой неделе, получили подарочные карты на 10 долларов от компании CrowdStrike", - говорится в сообщении агентства.
В электронном письме Бернард извинился перед сотрудниками, работающими в сфере информационной безопасности, и ИТ-специалистами и поблагодарил их за "дополнительную работу", которую им пришлось выполнять для восстановления систем клиентов. Письмо включало подарочный код для сервиса доставки еды Uber Eats, чтобы сотрудники могли купить "чашку кофе или поздний перекус за счет компании", пишет Блумберг.
Представитель CrowdStrike Кирстен Спис при этом не уточнила, скольким сотрудникам были разосланы подарочные карты. Клиенты подобные карты не получили, добавила она.
На прошлой неделе произошел глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за сбоя пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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