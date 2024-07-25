https://ria.ru/20240725/compact-1961957842.html

Журнал Compact подал в суд на МВД ФРГ из-за запрета своей деятельности

Журнал Compact подал в суд на МВД ФРГ из-за запрета своей деятельности - РИА Новости, 25.07.2024

Журнал Compact подал в суд на МВД ФРГ из-за запрета своей деятельности

Немецкий журнал Compact подал иск с обжалованием запрета своей деятельности со стороны МВД ФРГ, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T15:08

2024-07-25T15:08

2024-07-25T15:20

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Немецкий журнал Compact подал иск с обжалованием запрета своей деятельности со стороны МВД ФРГ, сообщил РИА Новости официальный представитель Федерального административного суда Феликс Хайдрих."Вчера вечером и иск, и срочное заявление были поданы журналом Compact и другими в Федеральный административный суд", - сообщил Хайдрих в ответ на письменный запрос РИА Новости.Он также подчеркнул, что в настоящее время невозможно предсказать, сколько продлится рассмотрение дела.Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что журнал Compact был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" материалы и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая спустя несколько дней связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20230927/ukraina-1899068280.html

https://ria.ru/20240716/zakharova-1960063617.html

https://ria.ru/20240716/obvinenie-1960087136.html

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мвд германии, в мире, германия, израиль, бранденбург, мария захарова, хамас