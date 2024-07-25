https://ria.ru/20240725/chuvashija-1961964089.html
В Чувашии оштрафовали экс-помощника депутата, избившего жену
В Чувашии оштрафовали экс-помощника депутата, избившего жену - РИА Новости, 25.07.2024
В Чувашии оштрафовали экс-помощника депутата, избившего жену
Бывший помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров, лишившийся статуса за то, что ударил и за волосы затащил бывшую жену в свой автомобиль, оштрафован на... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T15:32
2024-07-25T15:32
2024-07-25T15:40
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авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Бывший помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров, лишившийся статуса за то, что ударил и за волосы затащил бывшую жену в свой автомобиль, оштрафован на 6 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в судебном участке №3 Ленинского района Чебоксар. Как сообщается на сайте мирового суда, дело об административном нарушении по статье 6.1.1. КоАП РФ (Побои) в отношении Маркела Егорова поступило в судебный участок 28 июня, менее чем через месяц по нему было вынесено постановление о назначении административного наказания. Однако какое именно наказание избрал суд, на сайте не сообщается. Согласно законодательству, "нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий... влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов". "Штраф в сумме 6 тысяч", - заявила собеседница агентства в ответ на вопрос о принятом судьей решении. Ранее в апреле в Telegram-канале "Автоновости Чебоксары. За рулем" было опубликовано снятое очевидцем видео, как водитель Land Cruiser избивает девушку возле автомобиля, а потом за волосы затаскивает ее в машину, садится за руль и уезжает. Видео вызвало большой резонанс. Как сообщил РИА Новости депутат госсовета Чувашии Константин Степанов, мужчина оказался его помощником Маркелом Егоровым, у которого он сразу же после случившегося отозвал этот статус. В тот же день – 10 апреля - полномочия Егорова в качестве помощника депутата были прекращены. В МВД Чувашии агентству сообщили, что у 37-летнего чебоксарца в автомобиле произошел конфликт с бывшей сожительницей в присутствии их полуторагодовалой дочери. Мужчина вытащил маму девочки из машины, повалил в грязь, затем за волосы силой посадил обратно в салон. Женщину направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненных ей повреждений.
https://ria.ru/20240606/sud-1951015156.html
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происшествия, авто, ленинский район, чебоксары, россия
Происшествия, Авто, Ленинский район, Чебоксары, Россия
В Чувашии оштрафовали экс-помощника депутата, избившего жену
Суд в Чебоксарах оштрафовал экс-помощника депутата Егорова на шесть тысяч рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Бывший помощник депутата госсовета Чувашии Маркел Егоров, лишившийся статуса за то, что ударил и за волосы затащил бывшую жену в свой автомобиль, оштрафован на 6 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в судебном участке №3 Ленинского района Чебоксар.
Как сообщается на сайте мирового суда, дело об административном нарушении по статье 6.1.1. КоАП РФ (Побои) в отношении Маркела Егорова поступило в судебный участок 28 июня, менее чем через месяц по нему было вынесено постановление о назначении административного наказания. Однако какое именно наказание избрал суд, на сайте не сообщается. Согласно законодательству, "нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий... влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов".
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"Штраф в сумме 6 тысяч", - заявила собеседница агентства в ответ на вопрос о принятом судьей решении.
Ранее в апреле в Telegram-канале "Автоновости Чебоксары. За рулем" было опубликовано снятое очевидцем видео, как водитель Land Cruiser избивает девушку возле автомобиля, а потом за волосы затаскивает ее в машину, садится за руль и уезжает. Видео вызвало большой резонанс. Как сообщил РИА Новости депутат госсовета Чувашии Константин Степанов, мужчина оказался его помощником Маркелом Егоровым, у которого он сразу же после случившегося отозвал этот статус. В тот же день – 10 апреля - полномочия Егорова в качестве помощника депутата были прекращены.
В МВД Чувашии агентству сообщили, что у 37-летнего чебоксарца в автомобиле произошел конфликт с бывшей сожительницей в присутствии их полуторагодовалой дочери. Мужчина вытащил маму девочки из машины, повалил в грязь, затем за волосы силой посадил обратно в салон. Женщину направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненных ей повреждений.