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Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре - РИА Новости, 25.07.2024
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Новости Подмосковья
 
17:57 25.07.2024
https://ria.ru/20240725/chempionat-1962010571.html
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре - РИА Новости, 25.07.2024
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре
"Сырный чемпионат России – 2024" пройдет 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское городского округа Истра, лучшие сыроделы со всей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:57
2024-07-25T17:57
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Сырный чемпионат России – 2024" пройдет 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское городского округа Истра, лучшие сыроделы со всей страны соберутся на это мероприятие продемонстрировать свое мастерство, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Судить участников состязания будет профессиональное жюри, которое состоит из отечественных и зарубежных экспертов. Среди арбитров представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, а также профессиональные дегустаторы из Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности и Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия города Углич. Эксперты отберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций для участия в финале чемпионата, где будет выбран "Сырный чемпион России 2024". Мероприятие организовывает министерство культуры и туризма Московской области, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" при участии председателя ассоциации Олега Сироты и сыродела Эльвиры Ковтун, владелицы семейной сыроварни Сыр &amp; Beer, и при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, Союза сыроваров России и ВНИИМС города Углич.
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россия, московская область (подмосковье), истра, гастрономия, новости - туризм, еда - туризм
Новости Подмосковья, Россия, Московская область (Подмосковье), Истра, гастрономия, Новости - Туризм, Еда - Туризм

Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сыр . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Сырный чемпионат России – 2024" пройдет 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское городского округа Истра, лучшие сыроделы со всей страны соберутся на это мероприятие продемонстрировать свое мастерство, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Судить участников состязания будет профессиональное жюри, которое состоит из отечественных и зарубежных экспертов. Среди арбитров представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, а также профессиональные дегустаторы из Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности и Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия города Углич.
Эксперты отберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций для участия в финале чемпионата, где будет выбран "Сырный чемпион России 2024".
Мероприятие организовывает министерство культуры и туризма Московской области, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" при участии председателя ассоциации Олега Сироты и сыродела Эльвиры Ковтун, владелицы семейной сыроварни Сыр & Beer, и при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, Союза сыроваров России и ВНИИМС города Углич.
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