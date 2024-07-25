https://ria.ru/20240725/chempionat-1962010571.html
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре - РИА Новости, 25.07.2024
Сырный чемпионат пройдет 4 августа в Истре
"Сырный чемпионат России – 2024" пройдет 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское городского округа Истра, лучшие сыроделы со всей... РИА Новости, 25.07.2024
2024-07-25T17:57
2024-07-25T17:57
2024-07-25T17:57
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Сырный чемпионат России – 2024" пройдет 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля в деревне Дубровское городского округа Истра, лучшие сыроделы со всей страны соберутся на это мероприятие продемонстрировать свое мастерство, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Судить участников состязания будет профессиональное жюри, которое состоит из отечественных и зарубежных экспертов. Среди арбитров представители Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Белоруссии, а также профессиональные дегустаторы из Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности и Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия города Углич. Эксперты отберут по одному образцу сыра в каждой из семи номинаций для участия в финале чемпионата, где будет выбран "Сырный чемпион России 2024". Мероприятие организовывает министерство культуры и туризма Московской области, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер" при участии председателя ассоциации Олега Сироты и сыродела Эльвиры Ковтун, владелицы семейной сыроварни Сыр & Beer, и при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, Союза сыроваров России и ВНИИМС города Углич.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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